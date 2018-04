DISPACCI DALLA CINA. PORFIRI RACCONTA QUEL MONDO. DA HONG KONG.

Marco Tosatti

Cari stilumcurialisti, un nostro amico, il Maestro Aurelio Porfiri, è partito come è solto fare per qualche settimana di permanenza a Hong Kong, come fa da anni. E ha pensato bene di mandare a Stilum Curiae spunti e osservazioni raccolte nel suo soggiorno cinese. Ecco un primo dispaccio. Buona lettura.

Un determinismo civico

Sono da ieri in Hong Kong, che considero un poco come la mia seconda città e che frequento da più di 15 anni. Hong Kong sorprende sempre per quel sottile ordine che sembra permeare tutte le cose e che permette l’ordinato funzionamento di una città di più di 7 milioni e mezzo di abitanti. Sembra che ci sia un determinismo civico che spinge tutti a comportarsi in modo da far andare avanti l’ingranaggio come deve e a minimizzare le complessità di un agglomerato urbano e umano così importante. Il cattolicesimo incide molto sulla città per quanto riguarda l’educazione, in effetti alcune delle scuole più prestigiose sono rette da istituti religiosi come le canossiane o i fratelli delle scuole cristiane. Ma la percentuale di cattolici è comunque sempre molto bassa, sotto il 10 % (mi sembra che le ultime statistiche lo davano al 5% circa, ma ci possono essere fluttuazioni di cui non sono a conoscenza). Questo ci fa pensare all’impatto che il cristianesimo nella sua interezza ha avuto presso le popolazioni asiatiche. In effetti, con l’eccezione delle Filippine e forse della Corea del Sud, l’impatto non è stato di massa. Interessante pensare alle ragioni.

Il metodo e lo sbieco

Un pensatore importante per capire la Cina è per me il filosofo francese François Jullien. Nel suo libro “Essere o vivere. Il pensiero occidentale e il pensiero cinese in venti contrasti” parla, fra le altre molte cose, di come in occidente si sia sviluppata la predilezione per il metodo, quando in Cina si favorisce “lo sbieco” (anche se il sinologo svizzero Jean François Billeter mette in guardia dal parlare di differenze in quanto esse sono parte di un processo di “costruzione ideologica”). Leggevo nel suo libro quanto segue: “Invece di andare dritti allo scopo, come prescrive il metodo (sussumendo la diversità dei casi sotto la sua generalità), lo sbieco parte da ciò che ogni situazione presenta d’individuale e di singolare per consentire di scegliere l’angolo visuale (d’attacco) più adatto alla riuscita, in quanto adattato nel modo più opportuno. Allora a predominare è la disposizione che richiede disponibilità, non l’iniziativa e il progetto di un soggetto. Si procede di sbieco perché il terreno non è piano (né la nostra azione è telecomandabile) ma minato, e comunque non controllato, perché c’è bisogno di eludere una resistenza, di aggirare una difficoltà”. Aggiungo “di sbieco” che Billeter, citato sopra, definisce la sua differenza con Jullien una “questione di metodo”, quindi usando una categoria di quell’idea di occidente che egli sembra voler mettere in discussione.

Parlando di accordi, di negoziati, di patti, come si è fatto molto in questi mesi, che coinvolgono la Cina e il Vaticano, penso si debba tenere fortemente presente questo approccio molto diverso che si ha alle situazioni e come questo approccio potrebbe di fatto fornire una chiave interpretativa altra rispetto ai termini di una questione che a noi, avvezzi alle certezze del pensiero metodico, potrebbero sembrare fermi e univoci.

Pregare per la Cina

Il Cardinale Zen, che si trova a Francoforte dove ha ricevuto un premio, ha postato una sua foto in abiti liturgici su Facebook con la didascalia “preghiere e benedizioni per la Chiesa in Cina”. Credo che l’atteggiamento della preghiera sia veramente l’atteggiamento più adatto per fronteggiare i gravi problemi della questione sino-vaticana. In effetti credo che la soluzione del problema dell’accordo non sia realmente da cercare nella politica, ma nello spirituale. Ci vorrebbe una “rivoluzione spirituale” come quella che Salazar sperava in Portogallo (senza poi veramente avere successo) e di cui da conto un libro del grande Mircea Eliade. Ci siamo andati vicini al tempo del passaggio tra la dinastia Ming e la dinastia Qing, quando la famiglia imperiale oramai deposta conobbe molte conversioni di cui ben parla il padre Charbonnier nel suo libro sull’impatto del cristianesimo in Cina. Purtroppo, il sogno dell’impero cristiano fu solo una illusione di tempi di fine impero. Ma la strada è quella e solo Dio sa quando e come sarà praticabile.

I termini del compromesso

C’è un articolo interessante sul settimanale cattolico di Hong Kong di questa settimana. Lo ha scritto Anthony Lam Sui-ki, un apprezzato studioso cattolico di cui conoscevo già qualche altro testo. L’articolo si chiama “Speranze per la continuazione di un dialogo Sino-Vaticano”. L’articolo esprime grande speranza per il percorso intrapreso da papa Francesco e dai suoi collaboratori verso la Cina comunista. Lo studioso riferisce che negli ultimi tempi non ci sono più state ordinazioni illecite di vescovi. Si potrebbe commentare che però, accanto a questo apparente segnale di buona volontà, ce ne sono stati altri che andavano nella direzione opposta, come distruzione delle croci sulle chiese o imprigionamenti di vescovi non allineati.

Ma c’è un passaggio che ho trovato molto interessante e che traduco: “Le due parti in questo momento potrebbero raggiungere un fondamentale accordo per risolvere l’annoso problema delle ordinazioni illecite. Questo accordo assicurerà che i futuri candidati all’episcopato non saranno inaccettabili per le due parti. Sotto queste circostanze, la Santa Sede potrà non essere in grado di avere il candidato più desiderabile, ma allo stesso tempo c’è una garanzia che non sarà forzata ad accettare una persona indesiderata”. Quindi, come dire: non avrò il candidato che voglio ma neanche quello che non voglio. Allora, secondo questa ricostruzione, tutti i candidati saranno frutto di compromesso fra un ente con finalità religiose e spirituali e uno con finalità ateistiche e materialistiche. Mi piacerà sapere i termini che regolareranno questo compromesso.

Missionari

I missionari hanno un fascino loro proprio, questi uomini e donne che scelgono di lasciare tutto per seguire Gesù nella persona di coloro che ancora non lo conoscono. Il missionario non è un operatore sanitario o un assistente sociale, ma colui o colei che annuncia Cristo.

I gesuiti si fecero conoscere come scienziati per conquistare la fiducia della corte imperiale e poi andare al sodo. Ha pagato questa strategia? Già al tempo c’erano opinioni molto discordanti ed ancora oggi non si può smettere di interrogarsi su questo punto.

Musica sacra

Oggi ho fatto un workshop sulla musica sacra a cui hanno partecipato alcune ragazze filippine che cantano in un coro parrocchiale. Queste ragazze, per la maggior parte domestiche, si sono vivamente interessate alla funzione della musica sacra e sembravano veramente convinte, dopo le mie perorazioni in favore della dignità della musica nella liturgia, che a Dio dobbiamo il meglio.

Queste sono le mie soddisfazioni.