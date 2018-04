CHIESA DOVE VAI? DICHIARAZIONE FINALE DI FEDE. CORREZIONE IMPLICITA AL PAPA?

Marco Tosatti

Nella Chiesa c’è un “Grave pericolo”, fra i fedeli si diffondono sconcerto e confusione; è necessario allora che i cristiani riaffermino alcuni punti saldi che sembrano essere stati messi in discussione nel recente passato dalle interpretazioni di “Amoris Laetitia”. Così, con una dichiarazione di fede, si è chiuso il Convegno di un giorno svoltosi al Church Village di Roma, nel ricordo del cardinale Carlo Caffarra. Un successo straordinario: la sala era piena, e molte persone hanno seguito in piedi nei locali adiacenti i conferenzieri. Prima di accennare a quanto è stato detto, ecco la

Declaratio

A causa di interpretazioni contraddittorie dell’Esortazione apostolica Amoris laetitia, tra i fedeli nel mondo si diffondono sconcerto e confusione.

L’urgente richiesta da parte di circa un milione di fedeli, più di 250 studiosi e anche di cardinali di una risposta chiarificatrice del Santo Padre a queste domande non è stata finora ascoltata.

Nel grave pericolo venutosi a creare per la fede e l’unità della Chiesa noi, membri battezzati e cresimati del Popolo di Dio, siamo chiamati a riaffermare la nostra fede cattolica.

Ci autorizza e ci incoraggia a farlo il Concilio Vaticano II, che nella Lumen gentium al n. 33 afferma: «Così ogni laico, in virtù dei doni che gli sono stati fatti, è testimonio e insieme vivo strumento della stessa missione della Chiesa “secondo la misura del dono del Cristo” (Ef 4,7)».

Ci incoraggia a farlo anche il beato John Henry Newman, che nel suo scritto si può dire profetico On Consulting the Faithful in Matter of Doctrine, già nell’anno 1859 indicava l’importanza della testimonianza di fede da parte dei laici.

Perciò noi testimoniamo e confessiamo in accordo con l’autentica tradizione della Chiesa che:

il matrimonio tra due battezzati, rato e consumato, può essere sciolto solo dalla morte.

Perciò i cristiani che, uniti da un matrimonio valido, si uniscono a un’altra persona mentre il loro coniuge è ancora in vita, commettono il grave peccato di adulterio.

Siamo convinti che si tratta di un comandamento morale assoluto, che obbliga sempre e senza eccezioni.

Siamo anche convinti che nessun giudizio soggettivo di coscienza può rendere buona e lecita un’azione intrinsecamente cattiva.

Siamo convinti che il giudizio sulla possibilità di amministrare l’assoluzione sacramentale non si fonda sull’imputabilità o meno del peccato commesso, ma sul proposito del penitente di abbandonare un modo di vita contrario ai comandamenti divini.

Siamo convinti che i divorziati risposati civilmente e non disposti a vivere nella continenza, trovandosi in una situazione oggettivamente in contrasto con la legge di Dio, non possono accedere alla Comunione eucaristica.

Il nostro Signore Gesù Cristo dice: «Se rimanete nella mia parola siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi» (Gv 8,31-32).

Con questa fiducia confessiamo la nostra fede davanti al supremo pastore e maestro della Chiesa insieme ai vescovi e chiediamo loro di confermarci nella fede.

Alla luce di tutto quanto è accaduto dalla pubblicazione di Amoris Laetitia, quasi due anni fa, e dal silenzio ostinato del Pontefice regnante, il documento di oggi suona come una correzione. Estremamente interessanti e ricchi di spunti gli interventi dei cardinali Brandmüller e Burke. Così come la breve dissertazione di mons. Athanasius Schneider, centrata su “La Sede Apostolica di Roma come cathedra veritas”. Si inizia con il quarto Concilio di Costantinopoli, nel quale si ribadiva che nella Sede apostolica sono sempre state conservate pure la religione cristiana e la dottrina. In essa è conservata la solidità della Chiesa.

Nel 3° secolo San Cipriano usava il termine “cattedra” per la Sede di Pietro, dicendo che da essa scaturiva l’unità della fede cristiana.

San Gerolamo diceva di seguire solo un primato: quello di Cristo. Per questo si metteva in comunione con la Sede di Pietro.

La Sede, ricorda Schneider, è la cattedra della Verità per eccellenza. I pontefici devono essere consapevoli di non essere proprietari della Sede. Il ministero petrino è un ministero “vicario”.

I papi per oltre un millennio hanno fatto un giuramento nel quale si impegnavano a non diminuire in nulla e non cambiare nulla di quanto ricevuto dai propri predecessori. Di ricevere quanto è stato loro tramandato e di tramandarlo ai propri successori. Si impegnavano ad emendare ciò che viene messo in discussione. Dichiaravano di essere consapevoli di dover rispondere delle loro azioni di fronte al Giudizio divino.

Si riservavano di ricorrere allo strumento dell’anatema se qualcuno avesse tentato di cambiare qualcosa di quanto tramandato della fede apostolica.

Secondo mons. Schneider il giuramento andrebbe reintrodotto.

Nei prossimi giorni speriamo di pubblicare tutti gli interventi integrali.

