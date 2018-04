SCALFARI E PAPA: SE ANCHE PER IL SISMOGRAFO PERSEVERARE È DIABOLICO…

Marco Tosatti

È consolante vedere che non siamo soli – Stilum Curiae – e ben altri colleghi, prontamente etichettati come “tradizionalisti” (tradizionalisti, maddeché…dicono a Roma; ce sarai…) a trovare imbarazzante, confusionaria e confondente l’abitudine del Pontefice regnante di intrattenersi con un anziano collega che poi gli attribuisce tutta una seria di affermazioni che per un cattolico, e per un papa, non hanno molto senso.

Dico questo perché con colpevole ritardo ho letto l’interessante commento di Luis Badilla alla sconsolante vicenda. Luis Badilla è il padre e il responsabile de “Il Sismografo”, sito paravaticano nato ai suoi tempi sotto l’ala protettrice di Radio Vaticana; e che ha conservato, anche da orfano, un amore immutabile e inossidabile per tutto ciò che sa di papa.

Ora Luis Badilla ha firmato un commento che definisce “Una iattura” le libere trascrizioni di colloqui che non sono interviste. Badilla però dà una notizia: “Gli accordi telefonici erano chiari e semplici: passo da Lei Santità per uno scambio di auguri di Pasqua… eppure, è venuto fuori un’altra presunta intervista con tanto di domande e risposte …. ma tutto farina del sacco di Scalfari”.

Dunque il collega Scalfari avrebbe commesso una solenne scorrettezza. A tutti noi è capitato, capita, di avere delle conversazioni libere con qualche personaggio; sapendo però che non è dato di riportarlo. Mantenere la parola è quello caratterizza un professionista corretto.

Badilla poi riporta la precisazione della Sala Stampa vaticana. “Nonostante un tale severo chiarimento, una presunta frase attribuita al Papa – qualcosa come “l’Inferno non esiste” – ormai da 48 ore è una vera valanga sulla rete e se ne parla in tutte le lingue. Pochi hanno la cura di riportare la smentita della Santa Sede. Al riguardo quindi c’è non poca confusione nel web e ovviamente sui social. Disinformazione? Fakenews? Pressapochismo giornalistico? No, una vera iattura”. Chiarimento forse, ma severo mica tanto. Si smentisce la forma delle asserzioni virgolettate di Scalfari, che “non possono essere considerate una fedele trascrizione delle parole del Santo Padre”. Non sarebbe stato meglio, se possibile, dire: “Il Papa non ha mai detto o pensato quello che Scalfari gli attribuisce a proposito dell’immortalità dell’anima, del Giudizio e dell’Inferno, oltre che del resto?”. Perché tanta delicatezza di modi? Milioni di cattolici perplessi ne sarebbero stati sollevati. Vi consigliamo di leggere l’articolo di Badilla, che si conclude in maniera tranciante: “Il dr. Scalfari, come si può vedere, continua la sua opera teologica destinata a modificare la dottrina cattolica. Dopo aver abolito il peccato ora ha abolito l’inferno. Prossimamente abolirà anche Dio”.

Credo – correggetemi se sbaglio – che sia la quinta volta che una conversazione di Scalfari con il Pontefice si trasforma in un’intervista in cui, come ai tempi di Gesù non c’è registratore. Ma forse Lui era più chiaro. In almeno tre occasioni è stato necessario precisare, correggere, smentire. Se qualcuno mi frega una volta, due volte; forse la terza volta non gliene do l’occasione. Se continuo a offrirgliene il destro forse vuol dire che desidero essere fregato, frainteso, e male interpretato, per mie arcane, ambigue ragioni. Voglio dire: in quel caso, ho una responsabilità precisa e diretta. Specialmente se sono un papa. E bisogna anche notare lo scarso interesse della grande stampa italiana (a differenza di quella straniera) al caso. Ma non è la prima volta che i colleghi danno clamorose manifestazioni di contiguità con i palazzi del potere vaticano; e l’abolizione dell’Inferno poteva proprio dar fastidio al Pontefice regnante.

Non so se Antonio Socci abbia ragione nel suo interessante articolo che trovate QUI. E cioè che la tiepida precisazione della Sala Stampa è venuta solo dopo che diversi cardinali hanno manifestato la loro preoccupazione. Nel suo piccolo Stilum Curiae può testimoniare che poco dopo le 8.00 di quella mattina c’erano cardinali sbalorditi dalle affermazioni di Scalfari. Ora leggere che anche un sito certamente non “tradizionalista” e certamente non ostile a Jorge Mario Bergoglio si esprime in questo modo testimonia di una preoccupazione e di un allarme che potremmo chiamare “trasversale” alle diverse anime della Chiesa. Non solo delle affermazioni in sé; ma anche di un metodo, di una gestione, che sembra non tenere conto dei sentimenti di milioni di cattolici. Cioè di una Chiesa che forse qualcuno considera un po’ troppo come “cosa sua”. L’Église, c’est moi…

