PEZZO GROSSO, BERGOGLIO E RONCALLI. UN CONSIGLIO AI TANTI CATTOLICI CONFUSI.

Marco Tosatti

Carissimi amici e nemici di Stilum Curiae, troll e frombolieri vari, che vedo stanno intensificando la loro attività (ed è un buon segno: significa che il lavoro che stiamo compiendo ha un senso) ho avuto da fare fuori Roma nei giorni scorsi e a parte la moderazione dei commenti come avete visto non sono riuscito a rinfrescare la vetrina del blog.

Nel frattempo mi ha scritto Pezzo Grosso. Ve lo offro subito, e dopo mi permetto di fare qualche riflessione sulle ultime attività del Pontefice regnante.

“Caro Tosatti, la vera continuità del pontificato di Bergoglio è con Giovanni XXIII. Vorrei chiarirlo con un cenno sulla questione Viganò. Mi è stato commentato ieri sera che il Papa ha “incoraggiato” le sue dimissioni perché in netto disaccordo con l’intento di Viganò. Mi viene detto che Bergoglio era in disaccordo sul lasciare immaginare un consenso di Benedetto alle illuminate conoscenze teologiche del successore e rassicurare nel contempo i ratzingeriani della famosa “continuità” fa i due pontificati. Cosa che (sempre mi vien detto) non è affatto andata giù a Bergoglio e suoi compari, proprio perché non solo Bergoglio disconosce il magistero di Ratzinger, ma anche perché son 5 anni che se ne distanzia facendo il contrario di quello che faceva Ratzinger. Come avrebbe potuto cercare o accettare una approvazione dal suo predecessore così, di fatto, disprezzato? Allora? allora Viganò ha giocato contro Bergoglio, non pro. Perché? per concorrere a portarlo a dimettersi e sostituirlo, faccio per dire, con un cardinale impossibile da influenzare, tipo Coccopalmerio, o mons.Paglia, così vicino, vicino ai migranti africani, futuro gregge del futuro pontificato. Bene, Viganò, se avesse voluto dimostrare continuità, si sarebbe sbagliato di cinquantacinque anni, ed è impensabile che lo abbia concepito. Senza dubbio mons. Dario Viganò è un “sedevacantista” camuffato, che sta tramando per far cadere Bergoglio, senza usare lo strumento dei Dubia o della Correctio…

E’ evidente invece che Bergoglio è in perfetta continuità con un altro Papa: Giovanni XXIII. Lo dimostro. Anche Giovanni XXIII voleva portare una ventata di modernità nella chiesa, fu sospettato persino di esser massone, avviò un dialogo ecumenico (tanto che si diceva fosse più facile parlare al Papa se si era “metodisti”), ruppe l’obbligo di votare partiti cattolici (tanto che fu accusato di esser “comunista”). Insegnò che la chiesa non doveva fare muro né verso il comunismo né altro, disse che Kruscev sembrava scelto dalla Provvidenza… Aprendo il concilio Vaticano II disse : “basta con le condanne !”, spiegò che le fedi si equivalgono e la fede in Dio ha lo stesso fondamento della fede in Buddha. I Protestanti lo hanno inserito nel calendario dei santi della chiesa luterana con Calvino, Hus e Lutero. Bergoglio lo ha canonizzato. Se Giovanni XXIII avesse avuto la “fortuna” di conoscere un Eugenio Scalfari, lei pensa che avrebbe detto cose diverse di quelle lette oggi, 29 marzo, su Repubblica ?”.

Pezzo Grosso

Non so rispondere alla domanda di Pezzo Grosso. Ma l’ennesima intervista (?) di Scalfari al Pontefice, e la ridicola, tardiva, e ambigua messa a punto della Sala Stampa vaticana (non per colpa dei colleghi, poveretti; hanno scritto quello che gli è stato detto di scrivere) mi ha suggerito alcune riflessioni. la prima: se il papa, o chi per lui, non si rendono conto dello sconcerto causato dalle frasi riportate da Scalfari, virgolettate, in milioni di fedeli in tutto il mondo; e debolmente smentite solo molte ore dopo la loro apparizione; bene, al papa o a chi per lui non importa una cicca dei cattolici, e della Chiesa. Come, peraltro, ha dimostrato e dimostra ampiamente. Allora ho pensato che forse i cattolici dovrebbero comportarsi come lui. Ignorarlo. Lasciare che si diverta come le sue mediatiche ostentazioni di umiltà, che di conseguenza non hanno molto di umile. C’è il Vangelo, c’è un Magistero stabile e chiaro da molti secoli, e confermato da due grandi papi, san Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, ci sono vescovi e preti santi. La Chiesa è sopravvissuta a Pontefici indegni o inadeguati di ogni genere, nella sua storia. Uno di più o uno di meno non cambierà molto. Certo, preferiremmo tutti che sulla barca ci fosse qualcuno di cui non si possano sospettare gesti e comportamenti squilibrati mentre maneggia il timone, ma tant’è…facciamoci coraggio e, alle brutte, impariamo a nuotare.

Questo blog è il seguito naturale di San Pietro e Dintorni, presente su “La Stampa”. Per chi fosse interessato al lavoro già svolto, ecco il link a San Pietro e Dintorni.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Se invece volete aiutare sacerdoti “scomodi” in difficoltà, qui trovate il sito della Società di San Martino di Tours e di San Pio di Pietrelcina.

LIBRI DI MARCO TOSATTI SU AMAZON

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo.