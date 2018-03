LITURGIA. ABATE FARIA: ‘RIVOLUZIONE CULTURALE’ CHE NON SEMBRA AVERE FINE.

Marco Tosatti

Abbiamo visto tutti il video pubblicato ieri su Stilum Curiae. E proprio mentre il post stava uscendo, l’abate Faria, senza aver preso visione del video stesso, ha inviato un suo commento che sembra appropriato alla circostanza. Ma non solo. Eccolo.

La tragedia della Chiesa degli ultimi decenni, come aveva intuito l’allora cardinale Ratzinger, è la crisi della liturgia. Purtroppo questa crisi è molto più profonda di quello che immaginiamo, tanto che oggi se ne è proprio perso il senso. In fondo, non è oggi tutto “normale”? Se non esiste più anormalità fa anche senso che le liturgie con le schitarrate non creino più sorpresa. I difetti fisici sono divenuti “diverse abilità”. Quindi ci dobbiamo tenere le nostre liturgie “differentemente abili” perché non c’è proprio segno che si avrà un cambiamento. Anzi, preghiamo affinché non ci siano nell’immediato ulteriori cambiamenti, che ci sprofonderebbero ancora più nel baratro.

Il mondo tradizionale, dal canto suo, almeno da noi, purtroppo non offre molta speranza, con congregazioni religiose che pensano più che altro a schivare i colpi e alla loro sopravvivenza in una situazione oggettivamente non favorevole; e da parte di molti di coloro che si dicono appartenenti a questo mondo, esiste un rancore profondo che offusca la vivacità intellettuale. Ci sono realtà interessanti, soprattutto sulla rete, blog che fanno un servizio importante di contro informazione. Ma da noi anche il mondo tradizionale vive in una realtà complessa per la sua prossimità con il Vaticano, almeno in senso geografico, è un mondo spesso diviso e frazionato, in cui si odono più le voci rancorose che usufruiscono dei mezzi messi a disposizione dalla tecnologia che le voci posate, ragionate, che portano un contributo culturale importante. Ma ripeto, non si può non comprendere l’oggettiva difficoltà di essere parte di una Chiesa in evidentissimo affanno che non va ricondotto al presente Pontefice, ma a decenni di rivoluzione culturale. In Cina è durata una decina d’anni, qui da noi sembra non finire mai.

Abate Faria

