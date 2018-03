SUOR GERTRUDE A STILUM CURIAE: NO QUOTE ROSA. L’EROISMO DI MARY WAGNER.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, siamo felici di ospitare una nuova ospite, una anziana religiosa che chiameremo Suor Gertrude – anche se non è il suo vero nome – e che farà risuonare un accento femminile su temi femminili in questo blog finora popolato in maniera esclusivamente maschile – collaboratrici nei commenti a parte, ovviamente. Questo è il suo esordio. E dopo di lei vogliamo accennare e portare alla vostra attenzione una donna eroica, canadese. Ecco Suor Gertrude:

“Ascoltavo ieri sera al TG1 durante l’attribuzione dei premi David di Donatello (l’Oscar italiano del cinema) a professionisti dello spettacolo cinematografico, il lamento di attrici che pretendevano “più premi alle donne e meno discriminazione di genere”. Credo sia necessaria una pacata e ragionevole riflessione, non isterica, sul tema della “parità di genere”, spesso volgarizzata con la espressione “quote rosa”, relativa alla illusoria ripartizione del potere fra uomini e donne.

Questo problema di parità di genere mi confonde e preoccupa. Anzitutto non capisco perché rivendicarla, visto che se una persona vale e produce risultati o idee, questa viene valorizzata. Non capirei perché ciò non dovrebbe essere vero. Certo lo è nel settore cosiddetto privato, visto che è orientato alla creazione di valore e chi sa creare valore viene apprezzato. Potrebbe non esserlo nel settore cosiddetto pubblico, ma il sospetto che molte persone si illudano di esser più meritevoli, ohimè è spesso più reale delle vere capacità. Io credo che sia un errore imporre un ruolo solo perché si è di un sesso meno presente in determinate attività. Non è anzitutto meritocratico e genera ingiustizie pericolose. Si pensi alla irrilevanza di membri di governi o di cariche istituzionali, ricoperte solo per attribuzione di genere. In più credo si debba riflettere sulla implicita conseguente svalutazione del ruolo della donna, quale madre e sposa (e conseguentemente della famiglia) che si genera grazie a questa presunta affermazione professionale della parità di genere. Ma mi domando anche perché i sostenitori di detta parità non la applichino all’interno del loro “sistema” di influenza. Per esempio, si conoscono direttori di quotidiani o Telegiornali, donne? Non mi venga detto che giornaliste della statura di una Marta Dassù, di una Annunziata, una Gabbanelli, non potrebbero dirigere i più importanti quotidiani che sostengono la parità di genere . Se la meritocrazia non è riferimento per le qualifiche, lo diverrà il criterio hollywoodiano (gli scandali nel mondo del cinema) o lo diverrà una lobby-rosa pro gendercrazia, imposta e spesso immeritata, piuttosto che vera meritocrazia”.

E subito dopo riprendiamo una notizia da “Il Timone”, che ci sembra molto bella: i pro-life polacchi hanno chiesto al loro governo, impegnato nella difesa della vita, di onorare Mary Wagner dell’Ordine al merito della Repubblica di Polonia per la sua opera di dissuasione dall’aborto, un’azione che le ha valso il carcere a più riprese. Il legame fra Mary Wagner e la Polonia ha un nome. Giovanni Paolo II. Ieri abbiamo scritto di Arnaud Beltrame, che per amore cristiano ha offerto la sua vita al posto degli ostaggi a Trèbes. Oggi ci sentiamo di rendere onore a questa donna canadese, martire anch’essa, di un regime di dittatura “soffice” ma non meno oppressiva. Come potete leggere qui.

“Mary Wagner è una donna di poco più di quarant’anni, canadese, che ha deciso di spendere la sua esistenza in servizio della vita: il suo nome è ormai noto a livello internazionale, dal momento che le sue battaglie la hanno più volta costretta al carcere. Precisamente, in virtù della sua lotta pubblica contro l’aborto davanti e dentro gli ospedali del Canada, la Wagner ha già trascorso in carcere circa cinque anni della sua vita: l’ultima volta dall’8 dicembre del 2017 a pochi giorni fa.

Solitamente la Wagner si reca presso le cliniche dove vengono praticati gli aborti portando con sé del materiale informativo, piuttosto che delle rose rosse da donare alle mamme; talvolta si ferma invece semplicemente a pregare. Tutte azioni meritevoli, ma vietate per legge: in Canada non è infatti lecito pregare o parlare con chi entra nelle cliniche abortive e – come se questo non bastasse – il 26 ottobre 2017 il Governo dell’Ontario ha approvato una norma ancora più restrittiva, che vieta agli attivisti pro-life di manifestare in aree che distino meno di 50 metri dalle strutture dove vengono effettuati gli aborti.

Nel 2015, dopo l’ennesimo arresto, la Wagner aveva spiegato in una lettera aperta le ragioni del suo agire, che trova origine nella sua conversione (alla fede, così come alla battaglia pro-life) avvenuta nel 1993, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù a Denver, quando Papa Giovanni Paolo II aveva invitato i giovani di tutto il mondo a battersi contro l’aborto e l’eutanasia. Da lì, la sua decisione di spendersi per dare voce a chi non ha voce, seguendo una modalità di manifestazione pacifica, ma che nel contempo prende le forme di una ferma disobbedienza civile”.

Grande Mary Wagner, grande Giovanni Paolo II che ha saputo ispirare tanto eroismo.

