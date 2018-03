BENEDETTO XVI – VIGANÒ. SCANDALO SENZA FINE. NASCOSTA UNA PARTE DELLA LETTERA DEL PAPA EMERITO?

Marco Tosatti

Lo scandalo dello scambio epistolare fra mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede e Benedetto XVI non sembra avere fine. E si arricchisce di un nuovo capitolo, che, come quelli precedenti, non fa fare una bella figura al responsabile della comunicazione vaticana. Anzi. Questa volta crediamo di poter asserire con un certo fondamento che qualcuno in Vaticano non ha gradito tutta l’operazione, e la strumentalizzazione, forse organizzata in precedenza, della risposta di Benedetto XVI (7 febbraio) alla lettera di invito di Viganò (12 gennaio, ma resa nota il 13 marzo). E ha provveduto a farlo sapere. In breve: come rivela il collega Magister, e possiamo confermare, anche se dobbiamo mantenere l’anonimato della fonte, che c’erano altre righe, mai lette e mai rivelate, nella lettera di Benedetto. Che spiegavano perché il papa emerito non aveva e non avrebbe letto gli undici libriccini sulla teologia di papa Francesco, e tantomeno li avrebbe commentati. In breve: perché due degli autori erano persone che si erano sempre opposte alla teologia di Giovanni Paolo II, di Joseph card. Ratzinger e di Benedetto XVI. Per i dettagli, potete andare su questo sito.

Perché diciamo che la posizione di mons. Viganò ne risulta aggravata? Perché il prefetto si è difeso – con uno strano redazionale dell’ANSA – dicendo che anche se nel comunicato si citavano solo due paragrafi della lettera (li trovate in neretto) durante la conferenza stampa lui ne aveva letto l’integrale, compreso il terzo paragrafo (che trovate in corsivo).

Se quanto scrive Magister, e quanto risulta anche a noi, esistono righe ulteriori, mons. Viganò le ha omesse nella lettura ai giornalisti. Quindi non corrisponde a verità l’affermazione della “lettura integrale”.

Benedictus XVI

Papa Emeritus

Rev.mo Signore

Mons. Dario Edoardo Viganò

Prefetto della

Segreteria per la Comunicazione

Città del Vaticano

7 febbraio 2018

Reverendissimo Monsignore,

La ringrazio per la sua cortese lettera del 12 gennaio e per l’allegato dono degli undici piccoli volumi curati da Roberto Repole.

Plaudo a questa iniziativa che vuole opporsi e reagire allo stolto pregiudizio per cui Papa Francesco sarebbe solo un uomo pratico privo di particolare formazione teologica o filosofica, mentre io sarei stato unicamente un teorico della teologia che poco avrebbe capito della vita concreta di un cristiano oggi.

I piccoli volumi mostrano, a ragione, che Papa Francesco è un uomo di profonda formazione filosofica e teologica e aiutano perciò a vedere la continuità interiore tra i due pontificati, pur con tutte le differenze di stile e di temperamento.

Tuttavia non mi sento di scrivere su di essi una breve e densa pagina teologica perché in tutta la mia vita è sempre stato chiaro che avrei scritto e mi sarei espresso soltanto su libri che avevo anche veramente letto. Purtroppo, anche solo per ragioni fisiche, non sono in grado di leggere gli undici volumetti nel prossimo futuro, tanto più che mi attendono altri impegni che ho già assunti.

Sono certo che avrà comprensione e la saluto cordialmente.

Suo,

Benedetto XVI

D’altronde abbiamo visto che la foto diffusa da Vatican News, il portale diretto da mons. Viganò, ha volutamente oscurato le ultime due righe della prima pagina, imbarazzanti perché contenevano il rifiuto di Benedetto. La seconda pagina però coperta dagli undici volumetti, salvo la firma, contiene evidentemente altre righe; ben di più di quelle del terzo paragrafo. Come sappiamo, il comunicato – e Vatican News – riportavano solo i primi due paragrafi. Che, a quanto ci risulta, però erano in risposta puntuale e usando gli stessi termini della lettera di invito di mons. Viganò. C’è stata sorpresa in Vaticano quando i telegiornali della sera di lunedì, e i quotidiani la mattina dopo, usavano quei due paragrafi per un’operazione di “sostegno” a papa Francesco da parte di Benedetto. Una probabile strumentalizzazione per far tacere e mettere in difficoltà chi è critico degli aspetti più discutibili del pontificato. Che, ahimè, non mancano.

A cominciare da questa operazione. Vista la situazione, sarebbe opportuno e necessario, per mantenere un minimo di credibilità, che la Santa Sede rendesse pubbliche entrambe le lettere: quella di Viganò e quella di Benedetto. Benedetto è emerito, ma questo non vuole dire che sia concesso a un dipendente della Santa Sede fare il gioco delle tre carte con la figura del Papa. E poi quella persona dovrebbe essere chiamata a rispondere del suo operato, se qualcuno è in grado di penetrare il cerchio magico e informare il Pontefice regnante, e se ancora c’è un governo in Vaticano, che non sia solo amicizie e protezioni. Ne va, anche, della sua credibilità. Come potremmo noi giornalisti accogliere senza sorridere la prossima ramanzina sui doveri professionali del nostro mestiere, quando a casa sua si sfornano esempi così alti di correttezza, etica, e trasparenza, per di più a spese di un Papa?

