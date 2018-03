ANCONA. DIO, PATRIA E FAMIGLIA? VADE RETRO, DICE IL VESCOVO. PARLANO FUSARO E BLONDET!

Marco Tosatti

Boldrini, Renzi, Bonino – e chi più ne ha più ne metta – purché di sinistra e anche sotto elezioni possono parlare in chiesa o in ambienti limitrofi. Ma un’iniziativa, strettamente culturale e religiosa, dal titolo “Dio Patria e Famiglia” fa storcere il naso all’arcivescovo di Ancona-Osimo, mons. Angelo Spina. Se poi fra i relatori ci sono il filosofo anti-globalista (e perciò contro l’immigrazione selvaggia) e il giornalista e scrittori Maurizio Blondet, figuriamoci! Tante volte parole così pericolose, e così poco inclusive, accoglienti ed eventualmente immigrazioniste potessero arrivare alle orecchie di mons. Galantino, e far fare brutta figura alla diocesi! Ora gli organizzatori non sono né casa Pound né qualche altro gruppo politico. Si tratta di un’associazione che da molti anni vivacizza il clima culturale della città con dibattiti e convegni filosofici, religiosi e, appunto, culturali. Molto seguiti. Ma nella Chiesa del politically correct uno slogan come quello è troppo, non lo digerisce.Così, ci avverte un comunicato dell’Associazione Oriente Occidente, che da molti anni organizza confronti e convegni ad Ancona su temi religiosi, etici e sociali, a tre giorni dal primo appuntamento parte dalla Curia il siluro. Ecco il comunicato:

“A tre giorni dall’inizio dell’iniziativa, S.E. Rev.ma Mons. Angelo Spina, arcivescovo di Ancona-Osimo, ha inopinatamente valutato inopportuno – secondo quanto riferitoci dal parroco Don Pierluigi Moriconi – che le conferenze e i seminari del ciclo Dio, Patria, Famiglia , realizzato dall’associazione culturale Oriente Occidente, si tengano nella sala conferenze della Chiesa di San Carlo Borromeo, sede originariamente concordata e concessa dallo stesso Don Pierluigi Moriconi, il quale dal canto suo si è prontamente conformato al volere di Sua Eccellenza.

Pertanto, gli appuntamenti del ciclo Dio, Patria, Famiglia – diversamente da quanto indicato nel depliant promo-pubblicitario dell’iniziativa – non avranno più luogo nel locale della Chiesa di San Carlo Borromeo.

Resta com’è ovvio totalmente e completamente confermato il programma di Dio, Patria, Famiglia, a partire dall’incontro inaugurale con il filosofo Diego Fusaro, che avrà luogo sempre sabato prossimo 17 marzo, ma presso la sala conferenze dell’Hotel Passetto, in via Thaon de Revel 1, con inizio alle ore 17.15.

Per quanto riguarda gli appuntamenti successivi, le persone interessate potranno tenersi aggiornate consultando il sito web dell’associazione

www.orienteoccidente.org oppure telefonando al n. 339.7575640”.

Questo era, ed è, il programma:

DIO, PATRIA, FAMIGLIA – 1/a ANNUALITA’

Conversazioni e seminari di teologia, filosofia, attualità e resistenza concettuale al conformismo del pensiero unico relativista, globalista e politicamente corretto e alla narrazione della realtà fatta dall’Editorialista Unico dei media allineati.

Sabato 17 marzo

Diego Fusaro

Pensare altrimenti: sopravvivere ai dogmi del politicamente corretto

Sabato 14 aprile

Maurizio Blondet

Che cosa trattiene il mistero d’iniquità? Katechon e combattimento per arrestare il piano volto ad abolire l’eucarestia.

Temi pericolosissimi, secondo l’arcivescovo scrittore e poeta, che è ad Ancona dal luglio del 2017, e si è insediato nella Diocesi di Ancona-Osimo arrivando via mare da Numana, a bordo di una motovedetta della Guardia costiera. Una scelta, ha spiegato il presule appena sbarcato nel porto dorico, che significa ”vicinanza ai pescatori, ai navigatori, a quanti hanno le attività balneari, a questi cantieri che sono un punto di lavoro per tanti”. Un viaggio affrontato nel solco del Vangelo e di ”Gesù sulla barca che dice ‘Non abbiate paura, ci sono io”’.

Appunto. Che pena.

