DA CAFFARRA A PAGLIA. LA RIVOLUZIONE NELLA BIOETICA. AL CONVEGNO DEL 7 APRILE 2018 A ROMA.

“Da Caffarra a Paglia: la rivoluzione nella boetica” sarà il tema di un intervento al Convegno del 7 aprile prossimo, a Roma. “Chiesa cattolica, dove vai?” è il titolo del convegno, che si svolgerà in una giornata.

Il convegno sta prendendo forma. In particolare il ricordo di Carlo Caffarra, il porporato scomparso l’anno scorso sarà affidato a due laici: uno specialista in bioetica, Renzo Puccetti, bioeticista, e Francesca Romana Poleggi giornalista e scrittrice. Puccetti medico, socio fondatore della Società Medico Scientifica interdisciplinare è autore di vari libri, fra i quali uno sulla Humanae Vitae, molto apprezzato dal cardinale Caffarra. “I veleni della contraccezione” è il titolo dell’opera, pubblicata dalle Edizioni Studio Domenicano di Bologna con cui il cardinale aveva un intenso rapporto.

“Il libro narra la scoperta della pillola, il suo sviluppo e la diffusione, le lobbies del controllo demografico, la risposta dei metodi naturali, la battaglia tra vescovi, teologi, medici, associazioni di laici, il ruolo di Paolo VI, lo scontro sulla contraccezione negli anni che precedettero e seguirono il Concilio Vaticano II, la redazione dell’Humanae vitae, la fedeltà e la ribellione al Papa. Ed ancora la dottrina dei padri della Chiesa, lo strappo degli anglicani, il Magistero dei pontefici, le mosse di Giovanni Paolo II, l’insegnamento di Benedetto XVI, le conseguenze della diffusione della mentalità contraccettiva sulla famiglia e la società”.

E’ quindi un libro storico, che ricostruisce tutto il dibattito nella Chiesa precedente all’enciclica; lo rende particolarmente interessante il fatto che il suo autore sia un medico e bioeticista, che ama i numeri, e che basa i suoi ragionamenti sui dati. Il titolo del suo intervento sarà: “Da Caffarra a Paglia: la rivoluzione nella bioetica”. Inutile sottolineare quanto il tema sia di grande attualità in questo periodo, come ben sa chi segue Stilum Curiae e le vicende legate a casi come quelli di Charlie, Isaiah e Alfie.

Francesca Romana Poleggi è una giornalista e scrittrice particolarmente attiva nelle battaglie per la vitae contro l’aborto e l’utero in affitto. Il suo libro più recente, dell’anno scorso, è “La ‘fine’ della politica del figlio unico in Cina?”.

