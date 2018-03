MONS. PAGLIA, ALFIE EVANS E LA PREDILEZIONE DEL PAPA PER CHI HA UN “PASSATO”. COMPETENZA? BAH…

Marco Tosatti

La sciagurata intervista dell’arcivescovo Vincenzo Paglia a Tempi in re Alfie Evans mi ha colpito. Non tanto per le tesi espresse – immaginabili peraltro da qualcuno che elogiava lo “spirito di Pannella”; non tanto perché il Presidente della Pontificia Accademia per la Vita dovrebbe a priori essere diffidente, se le parole del Papa vengono usate per decretare una morte; non tanto perché, forse sbagliando, e se è così ne chiediamo venia, abbiamo annusato una vena di superficialità nell’intervista, quando altre persone come vedete su questo sito e su questo e su questo si sono espresse con ben altra prudenza e profondità – in fondo c’è sempre d mezzo una vita umana, no? -; non tanto perché un uomo forse non versatissimo in bioetica ma sicuramente molto navigato e astuto come Vincenzo Paglia avrebbe dovuto sapere (lo sapeva?) che la Corte Suprema sta decidendo sull’appello; e probabilmente c’è chi potrà, vorrà utilizzare le sue parole per decidere che i genitori non hanno diritto di cercare, magari inutilmente, qualcuno o qualcosa che possa dare una speranza a loro figlio.

No, le parole di Paglia mi hanno colpito perché sono venute quasi in contemporanea con le dichiarazioni di un cardinale cileno, Errazuriz Ossa sul recente viaggio in Cile, e sul caso Barros. Javier Errazuriz ha scritto una lettera a tutti i vescovi latino-americani, per spiegare che il viaggio di Francesco in Cile non era stato un flop, ma “altamente positivo”. Non ha assunto nessuna responsabilità per lo scandalo del prete abusatore Karadima, e del vescovo Barros, nominato vescovo di Osorno dal Pontefice a dispetto delle proteste e delle accuse degli abusati. E questo nonostante che l’ex arcivescovo di Santiago avesse trascurato il caso, e avesse affermato di non credere alle vittime. Errazuriz nella sua lettera ha accusato le vittime di cercare di approfittare della protesta, ha definito calunnie le accuse, e fatte con lo scopo di dare forza a una causa civile contro la diocesi di Santiago. “Errazuriz sta cercando di confondere le cose e di creare una distrazione per evitare le sue responsabilità nel cover-up e nella gestione scadente della Chiesa cilena che ha condotto al disastro in cui siamo. Il problema non è il denaro”, ha detto all’AP Juan Carlos Cruz, una delle vittime.

Che cosa c’entra con Paglia, chiederete voi? C’entra. Perché Errazuriz è uno dei grandi amici e consiglieri del Pontefice. Così come lo sono il cardinale Mahony, ex arcivescovo di Los Angeles, che ha dovuto abbandonare la carica a causa della sua pessima gestione dei casi di abusi; come lo è il cardinale di Malines-Bruxelles Danneels, travolto da un caso di copertura di un vescovo abusatore; come lo era il cardinale Murphy O’Connor, nei cui confronti c’era un’indagine, aperta su denuncia di laici, alla Congregazione per la Dottrina della Fede, per una cattiva gestione di casi di abusi; e del cui esito, e di come è stata chiusa, sarebbe interessante che parlasse l’ex prefetto della Congregazione, il cardinale Gerhard Mueller. Ora la cosa singolare è che tutte queste persone sono consiglieri e elettori – al tempo del Conclave – e vicinissimi al Pontefice. Che sembra avere una predilezione per le persone con un passato. E quando si parla di passato, si intende un passato non esattamente glorioso. Come mons. Ricca, nominato prelato dello IOR; o come mons. Paglia, arcivescovo di Terni; dove sarà ricordato, oltre che per l’affresco erotico, e un tantinello omo in cattedrale, con tanto di zucchetto in testa, per la situazione disastrosa lasciata lì, e da cui un rapido opportuno richiamo all’interno dei confini vaticani, a San Calisto l’ha liberato. E la lista potrebbe continuare. E non è certamente corta. Il Pontefice si vanta di avere una memoria ottima, e di averla sempre avuta. Di sicuro nella gestione del governo le persone con un passato presentano vantaggi, al minimo di gratitudine, verso un sovrano così magnanimo. Ma non sempre danno garanzie di essere adeguate all’incarico a cui sono state chiamate. Fedeltà cieca e competenza non sono sinonimi. Anzi.

Questo blog è il seguito naturale di San Pietro e Dintorni, presente su “La Stampa”. Per chi fosse interessato al lavoro già svolto, ecco il link a San Pietro e Dintorni.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Se invece volete aiutare sacerdoti “scomodi” in difficoltà, qui trovate il sito della Società di San Martino di Tours e di San Pio di Pietrelcina.

LIBRI DI MARCO TOSATTI SU AMAZON

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo.