LE SUORE #METOO DEI CARDINALI DI CURIA. L’ABATE FARIA: LA CHIESA RINCORRE LA MONDANITÀ.

Marco Tosatti

Il buon Abate Faria ha letto la storia lamentevole delle religiose a servizio nelle case dei cardinali in Curia, e ci ha spedito una lettera al vetriolo. Il caso a cui si riferisce, tante volte ci fosse qualcuno ancora ignaro dello scandalo, è stato svelato dall’Osservatore Romano, e poi ripreso da altri organi di informazione.

Ecco a voi l’Abate Faria.

“L’Osservatore Romano che fa parlare le suore #metoo è veramente una cosa che mi fa ridere di tutta pancia. Ora, non voglio entrare nella questione delle loro rivendicazioni “sindacali”, sarebbe una questione delicata e spinosa le cui sfaccettature farebbero forse sobbalzare anche il buon Tosatti, aduso ad ogni battaglia.

Correndo dietro al femminismo (o a ogni -ismo) si pensa di lavarsi una coscienza che non si sa bene come si sia sporcata. Perché il problema non è tanto la rivendicazione “sindacale”, ma che le suore, in quanto donne, siano ancora relegate alle faccende domestiche, che contraddice tutto quello che oggi ci viene fatto pensare su ciò che la donna dovrebbe essere o diventare.

Ma quello che mi sembra veramente da rimarcare è come la Chiesa sia oramai ridotta a rincorrere la mondanità in tutto, come essa sia oramai costretta a compulsare l’agenda delle cose da fare in cui però la scrittura è sempre di qualcuno o qualcosa che alla stessa Chiesa è totalmente estraneo.

Abate Faria”.

Questo blog è il seguito naturale di San Pietro e Dintorni, presente su “La Stampa”. Per chi fosse interessato al lavoro già svolto, ecco il link a San Pietro e Dintorni.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Se invece volete aiutare sacerdoti “scomodi” in difficoltà, qui trovate il sito della Società di San Martino di Tours e di San Pio di Pietrelcina.

LIBRI DI MARCO TOSATTI SU AMAZON

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo.