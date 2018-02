VENERDÌ GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO CONTRO LA CONDANNA A MORTE DI ALFIE EVANS IN GRAN BRETAGNA.

Marco Tosatti

La macchina giudiziaria della morte in Gran Bretagna si è rimessa in moto. Dopo il caso di Charlie Gard, un altro bambino, Alfie Evans è stato condannato a morte da un tribunale. Alfie, di 21 mesi, è ricoverato all’ospedale pediatrico di Liverpool per una malattia neurologica degenerativa per cui non esiste una diagnosi. Un giudice dell’Alta Corte di Londra ha autorizzato i medici a far morire il bambino, contro il parere dei genitori, Tome Evans e Kate James, che invece avevano proposto di sottoporlo a un trattamento all’ospedale Bambin Gesù di Roma.

La decisione ha provocato immediate reazioni. Su Facebook è stato lanciato un appello a una giornata di digiuno e preghiera, per venerdì prossimo.

Questo è il link.

Sempre su Facebook c’è chi riporta la posizione dei genitori, e quello che molti pensano.

Come ricorda il blog “In terris” la sentenza su Charlie Gard ha aperto la strada a altre sentenze di morte analoghe. “Alfie è in attesa di sentenza, – scriveva il blog prima del pronunciamento dell’Alta Corte – mentre Isaiah è già condannato e in attesa del processo di appello”. Analoga la situazione del piccolo Isaiah. l’Alta corte ha dato il placet ai medici del King’s College hospital di Londra, dove è ricoverato, a staccare la spina del bambino di appena 11 mesi, rimasto vittima di un grave danno cerebrale subito dopo la nascita e che sopravvive grazie alla ventilazione di alcuni macchinari. Dura l’opposizione dei genitori.

La mamma Takesha Haastrup ha commentato: “Quando gli parlo reagisce, lentamente, aprendo un occhio. Io vedo un bambino malato, che necessita amore e cure. Io lo amo e posso dargliele. Non è giusto affermare che non ha diritto di vivere”. “Dire che è in condizioni troppo gravi per aver diritto di vivere – ha proseguito la donna – non è giusto, non sta a loro deciderlo”.

