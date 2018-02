BONINO SOTTO LA BASILICA. PEZZO GROSSO METTE IN GUARDIA DAI FALSI PROFETI. MEMENTO: LA BESTEMMIA DI EMMA DAVANTI A CAPEZZONE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, forse ieri avete letto l’intervento di Pezzo Grosso, che ci interpellava direttamente sul comizio di Emma Bonino sotto la Basilica dell’Incoronata a Napoli, Capodimonte. Se non l’avete letto, potete farlo ora qui. Il nostro interlocutore però si è sentito sollecitato dalla risposta, e ha voluto aggiungere alcune considerazioni. Eccole.

Gentile dottor Tosatti, grazie per la risposta che condivido in toto. Vorrei però condividere con i suoi lettori una considerazione appena fatta con un teologo: <L’Evangelista Matteo (Mt , 7-15) riporta questa frase di Gesù “guardatevi dai falsi profeti, che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro son lupi rapaci”. Questi falsi profeti invece di illuminare confondono, invece di rafforzare la fede creano dubbi. Come il riformatore Lutero predicano dottrine erronee e provocano separazioni all’interno della Chiesa, accusando chi li contrasta di volere “dividere”! La cattiva dottrina si presenta sotto le sembianze della misericordia, della carità, del dialogo, della giustificazione…Ma Cristo spiegò che “chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla (Giov. 18-5)”.

San Pio X nell’Enciclica Haerent Animo del 1908, parlando delle responsabilità di chi esercita il ministero apostolico, spiega il rischio che provocano quei pastori che “..non abituati a parlar con Dio, quando parlano di Dio agli uomini o danno consigli sulla vita cristiana, son privi di ispirazione divina, perché (in loro) la parola di Dio è quasi morta…” .Così danno consigli privi di contenuto soprannaturale , frutto di interpretazioni soggettive, frutto dei loro difetti, di una cattiva formazione dottrinale, persino manipolata per giustificare i propri disordini.

Leone XIII (Immortale Dei) scriveva che “senza religioni è impossibile che i costumi di uno Stato siano buoni”. Bene, perché ho voluto replicare con queste osservazioni? Perché il laicismo radicale delle varie bonino aggredisce da sempre la Chiesa per corrompere le leggi e produrre liceità di divorzio, liceità di aborto, liceità di droga libera. Ma mai la Chiesa aveva fino ad oggi esaltato le figure di questi profeti (come la Bonino), permettendole persino sotto elezioni di avere un viatico per realizzare la sua voluta secolarizzazione che disprezza la fede e la morale. Così il “buon pastore” pensa di salvare chi lo ascolta?

PezzoGrosso

Più che girare la domanda a chi di dovere, non possiamo fare. Speriamo che in qualche modo ci sia una risposta…Intanto, grazie alla cortesia di un collega, vi offriamo una bestemmia d’antan della “grande italiana”.

