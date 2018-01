FFI, UNA VOCE CORAGGIOSA DENUNCIA LA PERSECUZIONE. E PEZZO GROSSO DICE COSA PENSA DEI FRATI “QUISLING”, COMPLOTTISTI E IGNORANTI…

Marco Tosatti

Nei giorni scorsi è uscito su Corrispondenza Romana un articolo drammatico, scritto da padre Paolo M. Siano, dei Frati Francescani dell’Immacolata. Lo trovate a questo link. Ormai da oltre quattro anni i Frati Francescani dell’Immacolata sono commissariati in una vicenda che ha connotati kafkiani. Fino a questo momento l’unica accusa che è stata rivolta all’ordine fondato da padre Manelli – più o meno obbligato alla reclusione, a 83 anni – è quella di una “deriva lefebvriana”. Nel frattempo il carisma dell’ordine è stato stravolto, la parte femminile ha avuto l’ordine di non ricevere postulanti per i prossimi tre anni, i frati che hanno cercato di andarsene o di farsi incardinare altrove sono stati perseguitati, l’assalto alla diligenza dei beni dell’ordine è stato bloccato dalla magistratura ordinaria, e ancora non si vede la fine di questa vicenda che non potrà non costituire una macchia sul regno del Pontefice attuale. Ma della vicenda, anzi di un dettaglio della vicenda si è occupato Pezzo Grosso, che ci ha scritto. Ecco il suo messaggio.

“Egregio dottor Tosatti, leggo su Corrispondenza Romana n°1525 del 24 gennaio un pezzo firmato P. Paolo Siano (FFI, una voce coraggiosa si leva). Non lo commento perché non conosco la vicenda, ma nel pezzo c’è una frase che mi ha colpito. Si tratta della frase minacciosa di un frate in un colloquio del 21-1-2012, evidentemente detta ai discepoli del Fondatore ( P. Manelli): <Se non togliete il latino dal seminario vi denunciamo in Congregazione, dove sapete che ci sono “modernisti” che vi faranno commissariare> ( come infatti avvenne). Caro Tosatti, vorrei commentare questa minaccia. L’ex Rettore Magnifico dell’Università di Bologna (fino al 2015), prof. Ivano Dionigi (nel suo libro “Il presente non basta – La lezione del latino” ed. Mondadori 2016) così definisce il latino “…il latino è un problema, nel senso etimologico, una pietra, un ostacolo non evitabile, che ci è posto davanti e che può esser di <inciampo o di protezione>”, e prosegue spiegando che ciò non è solo perché il latino è matrice della nostra lingua e cultura ma perché è il tramite linguistico del sapere ebraico e greco (Gerusalemme e Atene). Il latino quindi fa inciampare o protegge.

I “modernisti” di oggi (ignoranti) lo temono, i modernisti di ieri erano novatores (colti). Anche Antonio Gramsci scriveva che “non si impara il latino e il greco per parlarli.., ma per conoscere direttamente la civiltà dei due popoli, presupposto necessario della civiltà moderna, cioè per esser sé stessi e conoscere sé stessi consapevolmente”. Ma non basta, nel 2000 il Parlamento Europeo scelse il proprio motto in latino (In varietate concordia ) così come lo scelsero gli Stati Uniti d’America nel 1776 (E pluribus unum). Ma torniamo ai nostri fraticelli modernisti e minacciosi. Il latino è stato la lingua ufficiale della Chiesa cattolica fino al Concilio Vaticano II (1965). Il prof. Dionigi nel suo libretto ci ricorda (secondo Françoise Waquet ) che la persistenza bimillenaria del latino quale lingua della Chiesa poggia su tre capisaldi della fede: <L’eredità, l’universalità, l’immutabilità>, spiegando che: l’eredità perché è stata la lingua dei padri; l’universalità perché grazie al latino la chiesa si è rivolta cattolicamente (universalmente) a tutti i popoli; l’immutabilità perché nella fissità e anche incomprensibilità del latino (lingua morta) si custodisce l’eternità e il mistero delle cose. Il latino è sinonimo di ortodossia in contrapposizione al volgare, sinonimo di eresia (attenzione! Si rifletta su questo). Fu Lutero a porre polemicamente infatti il problema del latino liturgico come lingua sconosciuta al popolo e perciò incomprensibile. Al Concilio Vaticano II papa Paolo VI citò la sentenza agostiniana “meglio esser rimproverati dai professori che non capiti dal popolo”, e segnò la fine del latino come lingua militante della Chiesa. Bene, caro Tosatti, io son certo che i minacciatori dei FFI ben sapevano tutto ciò, perciò sapevano che intimare di togliere il latino dai seminari equivaleva non tanto a voler sembrare moderni, piuttosto a preparare la luteranizzazione della liturgia e le sue conseguenze, sopra citate”.

Pezzo Grosso (e dotto).

