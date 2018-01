RADIOROMALIBERA.ORG. NASCE UNA PIATTAFORMA MULTIMEDIALE DI NEWS, CULTURA E RELIGIOSITÀ CATTOLICA.

Marco Tosatti

Un amico ci ha scritto, segnalandoci un’iniziativa molto interessante, e che siamo certi avrà un grande successo. E’ la nascita di radioromalibera.org, il primo giornale radio cattolico online. Il sito offre tutti i giorni audio e video news oltre ad approfondimenti di Catechesi, Spiritualità, Liturgia e Cultura Cattolica.

Gli autori si presentano così: “Radioromalibera.org rappresenta il modo nuovo di fare formazione e informazione, sfruttando tutte le potenzialità di una piattaforma multimediale: basta un click col cellulare, con un tablet o con un computer, per accedere a testi, articoli, commenti, audio, podcast, giornali-radio, video e tante notizie, quelle notizie che altrove non potreste trovare. In più, alcuni contenuti forti, per analizzare e leggere i tempi moderni alla luce della nostra fede con appuntamenti di catechismo, spiritualità e liturgia, ciò che nelle nostre parrocchie non si insegna più. Radioromalibera.org, sempre ed ovunque, in tutto il mondo…”.

E in effetti una visita anche se frettolosa al portale presenta spunti e suggerimenti interessanti del progetto diretto da Mauro Faverzani, “un progetto che si fa parola, ascolto e immagine con obiettivi ben precisi: quello dell’annuncio, della missione e dell’apostolato, ad esempio. Ma anche quello della rievangelizzazione, offrendo quella formazione catechetica, spirituale e liturgica, che malauguratamente sembra da tempo sparita dalle nostre parrocchie e dalle nostre chiese. Per questo, abbiamo affidato queste sezioni ad alcuni sacerdoti conosciuti per la loro ortodossia di cui l’intento non è altro che quello di riproporre la dottrina cattolica come è stata insegnata dal magistero costante e dai Padri e dai Dottori della Chiesa, con chiarezza e precisione sempre maggiori, da duemila anni”.

Quindi un aiuto e uno spunto a proporre la dottrina tradizionale e perenne della Chiesa, per poter leggere, comprendere bene e analizzare, alla luce della fede, gli avvenimenti e le ideologie contemporanee dentro e fuori la Chiesa.

La sfida è quella di proporre in base all’invito del Vangelo – ‘Quello che ascoltate all’orecchio predicatelo sui tetti’ – temi e contenuti densi di significato, e di cui è certamente urgente la divulgazione, specialmente in tempi di cattolicesimo fluido, quando non apertamente fai da te. Per essere efficace questo messaggio si offre in una veste aggiornatissima: “In tal senso una piattaforma multimediale rappresenta il linguaggio più adatto alle necessità del mondo d’oggi, dove sempre più la fruizione di contenuti audio e video, per comodità, tempestività ed immediatezza, si sostituisce alla lettura, pur non rimpiazzandola”.

“Radioromalibera.org fa proprie tutte queste modalità, è un po’ giornale, un po’ radio ed un po’ televisione ed offre ogni giorno a chiunque si colleghi testi, giornali-radio, rubriche, filmati, in grado d’esser consultati con facilità in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo anche con un semplice cellulare, con un tablet o con un computer, in modo assolutamente gratuito, veloce, ma allo stesso tempo anche completo. Ed è questa attenzione all’innovazione multimediale a distinguere radioromalibera.org dai molti siti, blog e agenzie attualmente operanti on line”.

Con un desiderio, e un obiettivo in più: quello di combattere l’omologazione informativa e culturale che sta coprendo come una cappa l’universo delle news, scritte o altrimenti diffuse. Dicono gli autori: “C’è un’ambizione in più nel nostro palinsesto quotidiano: quella di proporvi nelle varie edizioni dei nostri notiziari quelle informazioni che altrove non potreste trovare, quelle che la grande stampa tace e quei commenti che la gran cassa del politically correct censura, quelle voci insomma di cui la società e la stessa Chiesa hanno enorme ed urgente bisogno in questi tempi oscuri e inquieti. Il taglio giornalistico, assolutamente dinamico, veloce ed accattivante, assicura una fruizione gradevole e coinvolgente dei nostri servizi. Oltre a ciò, molti contenuti provengono da testate, che moltissimi già da tempo hanno imparato ad apprezzare ed a seguire fedelmente, come la rivista Radici Cristiane e l’agenzia Corrispondenza Romana. In più, riproponiamo i capisaldi della nostra fede letti attraverso numerosi appuntamenti col Catechismo, per sapere cosa realmente dica in un contesto sociale, ove massima è la confusione in merito”.

Ovviamente Stilum Curiae, che si propone umilmente dalla sua nascita obiettivi informativi analoghi, fa i migliori auguri di un grande successo.

