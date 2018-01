PAPA IN AEREO VERSO CHILE E PERÙ. PEZZO GROSSO TEME LA DEPRESSIONE. CHE COSA GLI CONSIGLIEREBBE DI FARE IL PONTEFICE?

Marco Tosatti

Il Papa ha cominciato il suo viaggio in Perù e Chile, altri due Paesi sudamericani (stranamente, dopo quasi cinque anni di pontificato, mancano ancora Argentina e Uruguay….ma di questo singolare buco, se nel frattempo non verrà a colmarlo qualche annuncio, parleremo in un’altra occasione. Ci ha scritto però Pezzo Grosso, che si è divertito a leggere tutti i principali quotidiani, e in particolare gli articoli che riguardavano la passeggiata del Pontefice sull’aereo, dove ha salutato uno per uno tutti i settanta informatori al seguito. Non ci sembra che sia rimasto molto contento; ma giudicate voi…

“Caro Tosatti, ho finito di leggere i giornali (i principali quotidiani) sul viaggio del Papa in Cile. E’ interessante rilevare quali sono i fatti riportati sulla importanza della visita apostolica del Pontefice della Chiesa Cattolica:

– Ha parlato dei rischi di guerra nucleare

– Ha denunciato la corruzione che impedisce lo sviluppo e crea povertà e miseria

– Ha previsto di incontrare vittime di preti pedofili

– Ha sostenuto i diritti delle popolazioni indigene a tutela dell’ambiente (casa comune)

– Ha consolato due gesuiti della teologia della liberazione ( che non si sentono appoggiati): Castillo e Costadoat

– Quando una giornalista gli chiede cosa gli prescrive il medico per esser così in forma, risponde “ ma io non vado dal medico, vado dalla strega..”

Caro Tosatti, se vado in depressione, secondo lei Bergoglio cosa mi consiglierebbe? “.

Beh, io credo che le consiglierebbe, caro Pezzo Grosso, di rivolgersi a una psicologa. Ebrea, musulmana, yazida, o – perché no? – Pachamamista, già che siamo in tema di indigeni. Soprattutto, e rigorosamente, non cattolica. Giustissimo tutelare le popolazioni indigene dell’America Latina per la difesa dell’ambiente. Ma un po’ di tutela anche per le popolazioni indigene europee, magari in difesa di un’ecologia antropologica e umana, per evitare che le loro povere culture si perdano no, eh? Pare brutto?