ROMANA VULNERATUS CURIA INDICA UN LEGAME FRA PLOUMEN, GIOACCHINO DA FIORE, OBAMA E LA CHIESA DI OGGI. VEDETE COME….

Marco Tosatti

Gli interventi di Romana Vulneratus Curia (RVC per amici e nemici) sono rari, ma preziosi. In particolare di quello che segue potrete apprezzare l’ampiezza culturale, l’ironia e la maestria nel creare collegamenti. Insomma, una perfetta lettura domenicale.

“Caro Tosatti, ho letto sul suo sito dell’onorificenza di S. Gregorio magno concessa dal Papa alla signora Ploumen, abortista, LGBT, sostenitrice della Planned Parenthood ecc. Come lei sa questa onorificenza viene concessa dal 1831 a chi serve la Chiesa cattolica romana. E così infatti è. La signora Ploumen sta effettivamente salvando la chiesa, concorrendo a realizzare il processo di secolarizzazione necessario a cancellare definitivamente la metafisica cristiana con i suoi dogmi e dottrina, fino a ieri sostenuti dalla Chiesa “oscurantista” di Benedetto XVI. Con questa dottrina della tradizione la chiesa ha infatti ostacolato lo sviluppo del cattolicesimo, bloccando la storia della salvezza che deve realizzarsi esclusivamente in un mondo in divenire, secolarizzato, mondano. Questa chiesa metafisica ha ostacolato il processo di crescita della umanità verso la secolarizzazione della salvezza, che non può esser trascendente, bensì immanente (altrimenti non sarebbe credibile). In pratica la società secolarizzata è il compimento del cristianesimo, e la sua stessa salvezza…Contrapporsi alla secolarizzazione è innaturale, antistorico, irrazionale, anticristico e soprattutto anti Verità. Bene, immagino che lei stia sgranando gli occhi e dicendo a sé stesso che RVC è impazzito. Ma no! Sa chi sosteneva tutte queste tesi? Tal Gioacchino da Fiore, abate medioevale (da alcuni considerato eretico e da altri, i gesuiti bollandisti, venerato come beato), che aveva diviso la storia della salvezza in tre ere. Quella del Padre, pre-incarnazione. Quella del Figlio, dove la Sua incarnazione riempie gli uomini di grazie. Quella dello Spirito Santo dove gli uomini vivranno la carità per il prossimo, dove la Chiesa sarebbe diventata tutta solo spirituale, tollerante, ecumenica, non più dogmatica, non più gerarchica e materiale…Le stesse tesi son state sposate dalla corrente filosofica denominata “pensiero debole”. Ma vi sorprenderò con una notizia curiosa. Barack Obama si laureò con una tesi su Gioacchino da Fiore. Che Obama volesse sostenere e accelerare per la Chiesa l’ultima delle tre ere di Gioacchino da Fiore? Vuoi vedere che Trump ha avuto qualche merito sconosciuto ai più?”.

