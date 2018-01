I LECCA-LECCA DEL PAPA. UNA LETTERA FALSA DA SANTA MARTA PER REGOLARE LA MATERIA. SORRISO DI INIZIO SETTIMANA…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, parliamo sempre di cose tanto serie che ogni tanto un sorriso è necessario. Direi quasi obbligatorio. E ieri ce ne sono stati due. Il primo me lo ha regalato il collega Antonio Socci, che qui ringraziamo, pubblicando su Twitter la foto che vedete.

Una foto innocentissima, come l’animo del venditore di lecca lecca che l’ha messa in vetrina. Ma a gente maligna come siamo quasi tutti l’immagine fa scattare subito il collegamento con quelli che il Pontefice regnante chiama Leccacalzini, e il collega Giuseppe Rusconi ha genialmente battezzato turiferari, includendo tutta una serie di categoria, dal turiferario semplice al superturiferario.

Primo sorriso, dunque. Il secondo invece ce lo ha riservato la sempre geniale invenzione – un super falso – di Cesare Baronio, che sul blog OpportuneImportune ha pubblicato la lettera che segue, a firma del Prelato dello IOR Ricca.

Ecco il testo, su carta intestate Domus Sanctae Martae:

“La stampa ha riportato la notizia secondo la quale sarebbero in vendita nelle zone adiacenti il Vaticano dei cosiddetti “lecca-lecca” con l’effigie di Papa Francesco.

Questa direzione generale informa i Rev.di Signori Ecclesiastici, nonché i Signori Giornalisti e tutti coloro che desiderano essere ricevuti dal Santo Padre che l’unico negozio autorizzato alla vendita di “lecca-lecca” con la foto di papa Francesco si trova presso la reception della Domus Sanctae Martae. È inoltre disponibile un banchetto all’ entrata della sala mensa.

L’uso del “lecca-lecca” catene è richiesto per quanti incontrano il Santo Padre. Questa direzione generale auspica che d’ora innanzi i “lecca-lecca” acquistati per le Udienze siano solo quelli autorizzati, recanti un’immagine di Papa Francesco sul recto e l’effiegie di Martin Lutero sul verso.

Si ricorda altresì che per la richiesta d promozioni e per le denunce di chierici dissidenti è prescritto l’uso del “lecca-lecca” incarica di un diametro non inferiore a 25 cm, esclusi manico e impugnatura.

Distinti saluti, Mons. Battista Ricca Direttore Generale”.

Grazie mille, OpportuneImportune… un sorriso è un bel regalo.

Questo blog è il seguito naturale di San Pietro e Dintorni, presente su “La Stampa”. Per chi fosse interessato al lavoro già svolto, ecco il link a San Pietro e Dintorni.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Se invece volete aiutare sacerdoti “scomodi” in difficoltà, qui trovate il sito della Società di San Martino di Tours e di San Pio di Pietrelcina.