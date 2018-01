UN ALTRO VESCOVO FIRMA LA PROFESSIONE DI FEDELTA’ ALLE VERITA’ DELLA CHIESA SU MATRIMONIO ED EUCARESTIA. MONS. ANDREAS LAUN, DI SALISBURGO.

Marco Tosatti

Oggi pomeriggio abbiamo ricevuto questa mail, che condividiamo con voi:

“Oggi Sua Eccellenza Mons. Andreas Laun, già Vescovo Ausiliare di Salzburg, ha dato il suo nome come firmatario della Professione delle verità. Lei può diffondere questa notizia”.

Andreas Laun, secondo Wikipedia, “Nasce a Vienna il 13 ottobre 1942 ed entra a far parte degli Oblati di San Francesco di Sales, in seno a cui professa i voti solenni. Il 29 giugno del 1967 è ordinato presbitero per tale congregazione clericale. Il 25 gennaio 1995 viene nominato da papa Giovanni Paolo II vescovo titolare di Libertina ed ausiliare di Salisburgo. La consacrazione episcopale avviene il 25 marzo dello stesso anno per mano dell’arcivescovo Georg Eder, co-consacranti i vescovi Jakob Mayr e Josef Koukl”. L’anno scorso il 17 ottobre quattro giorni dopo aver compiuto i 75 anni, viene rapidamente congedato. Una fretta che potrebbe apparire singolare (in genere si concedono mesi, se non anni, di proroga) a chi non sappia che mons. Laun aveva una posizione critica su Amoris Laetitia e la comunione ai divorziati risposati.

Questo blog è il seguito naturale di San Pietro e Dintorni, presente su “La Stampa”. Per chi fosse interessato al lavoro già svolto, ecco il link a San Pietro e Dintorni.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Se invece volete aiutare sacerdoti “scomodi” in difficoltà, qui trovate il sito della Società di San Martino di Tours e di San Pio di Pietrelcina.