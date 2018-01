STILUM CURIAE VI INVITA A SOSTENERE L’ASSOCIAZIONE SAN GIUSEPPE DI VERONA. PER AIUTARE UNA FAMIGLIA.

Marco Tosatti

Cari amici di Stilum Curiae, oggi vorrei attirare la vostra attenzione su un’associazione particolare, L’Associazione San Giuseppe. Ma lasciamo la parola all’associazione stessa:

Un’associazione con uno scopo preciso – L’Associazione San Giuseppe è stata costituita il 23 marzo 2014, pochi giorni dopo il 9 marzo, data della nascita al Cielo dell’amico Mario Palmaro, e ha come scopo di provvedere al sostentamento economico con un vitalizio mensile alla famiglia dell’amico Mario. L’Associazione è composta da tre amici di Mario: Alessandro Gnocchi, Fabio Trevisan, Giovanni Zenone. Sono Sostenitori tutti i donatori e ricevono la newsletter con le informazioni dell’andamento dell’attività.

Fino ad ora siamo riusciti a garantire alla numerosa famiglia di Mario il un mensile che sostituisse da un punto di vista economico la mancanza del padre.

Bilancio dopo quasi quattro anni – Dopo quasi quattro anni possiamo dire che la Provvidenza ha operato attraverso i molti generosi donatori, e abbiamo potuto dare un mensile dignitoso perché la famiglia Palmaro potesse vivere, pagare le bollette, la scuola, le spese ordinarie. Ora le donazioni, forse per il tempo trascorso, hanno subito una flessione. Noi chiediamo – senza girarci intorno – di diffondere la conoscenza della nostra Associazione perché le moltissime persone che hanno conosciuto e apprezzato Mario aiutino i suoi quattro figli almeno fino alla conclusione dell’iter di studi.

Un sito per libri e donazioni – Per questo motivo abbiamo anche fatto un sito, www.sangiuseppeassociazione.ecwid.com che offre la possibilità di acquistare libri con due euro in più per lo scopo caritativo dell’associazione.

Le donazioni per questo scopo statutario vanno fatte attraverso questi tre canali:

Con bonifico bancario sul conto corrente bancario della BCC Valpolicella Benaco IBAN IT33V0831511701000010010691 intestato a Associazione San Giuseppe con causale “Per famiglia Palmaro”

Con carta di credito o Paypal andando alla pagina

http://sangiuseppeassociazione.blogspot.it/2014/04/sosteniamo-la-famiglia-palmaro.html o sul conto paypal sangiuseppeassociazione@gmail.com. Per le donazioni continuative vi chiediamo la carità di farle con bonifico e non con carta di credito perché le commissioni bancarie sulla carta di credito sono molto elevate.

Con una donazione a mano consegnando il frutto della vostra generosità presso Fede & Cultura/Librerl’isola del Tesoro via Marconi 60A 37122 VERONA.

Per contattare l’Associazione San Giuseppe scrivi alla mail sangiuseppeassociazione@gmail.com oppure: telefona a Fede & Cultura allo 045-941851.

C/Cn.1013008808

Intestato a Fede e cultura associazione.

Causale :Per famiglia Palmaro.

Per chi ha fatto già donazioni – I generosi amici che già hanno fatto una o più donazioni riceveranno notizie dell’andamento di quest’opera via mail. Chi avesse fatto la donazione tramite bonifico o conto corrente postale non riceverà una mail fino al momento nel quale non ce la comunicherà appositamente o non si iscriverà alla nostra newsletter alla pagina

http://c3g9b.s51.it/frontend/forms/Form6.aspx?idList=2

o mandandoci una comunicazione alla mail sangiuseppeassociazione@gmail.com.

Dio vi ricompensi per la generosità compiuta nel segreto!

www.sangiuseppeassociazione.blogspot.it

https://sangiuseppeassociazione.ecwid.com

