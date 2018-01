L’ABATE FARIA, IL SACERDOTE AMERICANO OMOSESSUALE E GLI APPLAUSI. DA MILWAUKEE CON TRISTEZZA…E IL VESCOVO?

Nei giorni scorsi ha destato sensazione la notizia di quel sacerdote americano, della diocesi di Milwaukee, che ha rivelato ai suoi fedeli di avere pulsioni omosessualità da molto tempo, e di averle nascoste sin dai tempi del seminario, per timore di essere allontanato. In Italia la notizia ha meritato la prima pagina di Repubblica, il cui con direttore è stato uno degli organizzatori del Gay Pride di venezia, è quindi forse ha una sensibilità particolare su questi temi. Della cosa si è occupata con la consueta intelligenza e precisione la collega Costanza Miriano, che ha gentilmente rimproverato il collega autore dell’articolo entusiastico…Ma leggiamo la riflessione dell’abito Faria

Mi ha molto incuriosito la notizia di quel prete americano che ha ricevuto una standing ovation dai suoi fedeli per aver fatto pubblicamente outing dichiarando di essere gay.

Padre Greiten, prete dal 1992, ha ritenuto fosse il momento di liberarsi e comunicare al mondo la notizia, con viva soddisfazione dei fedeli cattolici.

Il suo arcivescovo era anche contento, dicendo che aveva fatto bene in quanto la Chiesa insegna che bisogna trattare i gay con comprensione e compassione.

Ora, certamente bisogna trattare tutti con comprensione e compassione, anche i peccatori. Ciò non significa che bisogna andare in giro per pulpiti dichiarando il proprio orientamento sessuale. Non ho mai sentito di un prete omaggiato con una standing ovation dopo aver dichiarato di essere eterosessuale. Insomma, compassione e comprensione va bene…ma pure incoraggiamento?

E poi, dalle dichiarazioni del padre, sembra che la sua confessione intendesse reagire contro una Chiesa omofoba. Quindi non è in questione il rispetto per le inclinazioni di una persona, ma il rivendicare da parte di un ministro ordinato un atteggiamento sessuale in aperto contrasto con le leggi della Chiesa che ha giurato di servire fedelmente, cioè il trovarsi in una condizione personale quantomeno altamente discutibile. Ci dovremo scusare, un giorno, di non essere gay?

Abate Faria