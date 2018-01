DON FREDO NON CREDO FORSE TEME CONSEGUENZE. “RIPULITO” DELLA FRASE INCRIMINATA IL VIDEO DELLA MESSA DI MEZZANOTTE. I DUE VIDEO A CONFRONTO.

Marco Tosatti

Avete letto, e se no fatelo ora su La Nuova Bussola Quotidiana del parroco di San Rocco a Torino, don Fredo Olivero, icona del progressismo cattolico e non, che durante la messa di mezzanotte, a Natale, dopo l’omelia non ha fatto cantare o recitare il Credo. Ecco come è stato riportato l’episodio: “La sorpresa arriva al minuto 26,50 dopo un’omelia giocata ad invitare i genitori a trasmettere la fede ai figli, ma «smettendo di parlare loro dell’inferno che non serve a nessuno e fa male».

Il cantore annuncia il canto del Credo: «Dolce sentire, pagina 39». Don Fredo attacca per primo: «Sapete perché non dico il Credo? Perché non ci credo». Risate dei fedeli. Poi riprende: Se qualcuno lo capisce…, ma io dopo tanti anni ho capito che era una cosa che non capivo e che non potevo accettare. Cantiamo qualche cos’altro che dica le cose essenziali della fede»”.

Un prete che non crede nel Credo? Sarebbe un po’ come se il Preposito Generale dei gesuiti dubitasse delle parole di Gesù, perché all’epoca non c’erano registratori. Perché fare il prete, cattolico, romano, se non si ha fiducia in quello che è il condensato della fede, ciò per cui si può, volendo, vivere e morire?

Ma adesso, come ci fa notare un amico di Twitter, “Il video originale è stato reso indisponibilile. Su YouTube adesso è visionabile solo il video da cui è stata tagliata l’affermazione «Sapete perché non dico il Credo? Perché non ci credo…»etc etc”.

Controllate voi stessi su questo link…

MENTRE INVECE IL LINK ORIGINALE, NON CORRETTO, ERA QUESTO.

Forse qualcuno ha avuto paura che l’arcivescovo di Torino, la Congregazione del Clero, e magari la Congregazione per la Dottrina della Fede chiedessero a don Fredo quello che chiunque chiederebbe: ma se non ci crede, che ci sta a fare lì? A insegnare agli altri a non credere?

Questo blog è il seguito naturale di San Pietro e Dintorni, presente su “La Stampa”. Per chi fosse interessato al lavoro già svolto, ecco il link a San Pietro e Dintorni.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Se invece volete aiutare sacerdoti “scomodi” in difficoltà, qui trovate il sito della Società di San Martino di Tours e di San Pio di Pietrelcina.