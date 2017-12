CANTO DI NATALE ALLA MISERICORDIOSA. VIA DA QUI, CATTIVA! SULLE ALI DI UNA LETTERA ANONIMA…

Marco Tosatti

La storia di cui vi parliamo non è allegra. E a differenza del racconto di Charles Dickens a cui ci riferiamo nel titolo gli – anzi, le – Ebenezer Scrooge della nostra storia non sembra si siano pentite per niente, anzi. Il tutto si svolge nel Nord Italia, in un monastero femminile – di cui non faremo il nome – che “si porta”, quelli guidati da persone mediaticamente e letterariamente a la page. Una nostra amica di Twitter – che non conosciamo personalmente, ma con cui spesso condividiamo sui social riflessioni e opinioni – da due anni seguiva un percorso di spiritualità nel monastero.

Qualche giorno fa è andata al Monastero. Le hanno detto che non poteva continuare a seguire il percorso di spiritualità intrapreso, perché avevano ricevuto una lettera – anonima- dalla Svizzera, che riproduciamo, cancellando i nomi dei protagonisti – in cui si denunciavano i suoi messaggi twitter critici di alcune iniziative e posizioni della Chiesa e del Papa.

Dopo un primo momento di comprensibile sconcerto e dolore, perché la Superiora era sempre stata al corrente dei suoi dubbi e delle sue perplessità, la protagonista ci racconta: “Non mi sono mai nascosta, anzi chiedevo loro aiuto spirituale, ma il loro aiuto è stato : ‘meglio non continuare’ bocciata o quanto meno rimandata ; continuino a leggere Enzo Bianchi tranquille”. Perché in effetti sembra che i libri di Bianchi siano una delle letture praticate durante i pasti.

La reproba ha scritto una lettera alle suore: “La presente per ringraziare tutta la comunità……………..per avere accolto fraternamente me e la mia famiglia e di avermi così dato la possibilità di conoscere delle persone meravigliose come voi.

Peccato che questa vicenda di vita, sia turbata proprio nel tempo a me caro del Santo Natale, da una vile lettera anonima pervasa di accuse discutibili e corredata da fogli che chiunque avrebbe potuto scrivere: non ricordo quegli scritti tranne uno (poiché tutto risale a mesi fa), inoltre neppure dal mio profilo riesco a verificare; in 5 anni ho scritto 115.000 pensieri nel mio blog, per cui hanno trovato veramente poco materiale per fantomatiche accuse, ed inoltre hanno pensato di inviare tutto ciò, tranne quello che di bello ed edificante pubblico ogni giorno riguardo ad arte, religione e letteratura. Sono mortificata, costernata, stupita, triste.

Vi rinnovo comunque i miei più sentiti Auguri. Buon Natale”.

Infine, abbiamo ricevuto un messaggio successivo: “P.s. ho ricevuto la risposta della suora alla mia missiva; dopo di che ho deciso di metterle nello spam e quando mi sarò ripresa andrò a vedere se esiste qualcosa di adatto a me dalle carmelitane Buon Natale caro Marco”.

Buon Natale anche a voi tutti, Stilumcurialisti…E che la misericordia dei misericordiosi se ne stia lontana da noi.

Questo blog è il seguito naturale di San Pietro e Dintorni, presente su “La Stampa”. Per chi fosse interessato al lavoro già svolto, ecco il link a San Pietro e Dintorni.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Se invece volete aiutare sacerdoti “scomodi” in difficoltà, qui trovate il sito della Società di San Martino di Tours e di San Pio di Pietrelcina.