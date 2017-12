UNA NOTIZIA FALSA SUL PATRIARCA DI VENEZIA, IL GIORNO DI NATALE E LUTERO. SMENTITA DAL PATRIARCATO.

Marco Tosatti

Riceviamo dal Patriarcato di Venezia, e volentieri pubblichiamo, la smentita a una notizia falsa che è circolata in queste ore su alcuni siti, e di conseguenza sui social media. Eccola:

Giorno di Natale (25 dicembre): il Patriarca Moraglia, come ogni anno, presiede nella cattedrale di San Marco il solenne Pontificale (inizio ore 10.30)

A correzione di quanto erroneamente riportato in queste ore da alcuni siti e poi ripreso su alcuni social, si precisa e conferma che il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia la mattina del giorno di Natale (lunedì 25 dicembre) alle ore 10.15 scenderà nella basilica cattedrale di S. Marco a Venezia e lì presiederà quindi – come ogni anno – il Pontificale di Natale che avrà inizio alle ore 10.30.

Nella tarda sera di domani (domenica 24 dicembre), sempre nella cattedrale marciana, presiederà la Veglia e la Messa della Notte poi, nel pomeriggio del giorno di Natale, alle 17.30 sarà di nuovo in cattedrale per presiedere la celebrazione solenne dei Vespri di Natale (v. comunicato stampa inviato in precedenza e qui sotto riportato).

Si informa e precisa, inoltre, che la preghiera ecumenica che andrà in onda la mattina del giorno di Natale su Raidue è stata già registrata questa mattina (sabato 23 dicembre, ore 11) a Venezia; in tale circostanza sono intervenuti i rappresentanti delle varie confessioni cristiane presenti a Venezia offrendo ciascuno una breve riflessione sui personaggi del presepe. L’intervento del Patriarca sarà incentrato sulla figura dei pastori.

