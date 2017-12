PEZZO GROSSO DOPO LE MINACCE DEL PONTEFICE REGNANTE ALLA CURIA. AHIMÈ, LA PSICOANALISTA EBREA NON È PIÙ FRA DI NOI…

Marco Tosatti

L’occasione era troppo ghiotta. Dopo il discorso pieno di minacce del Pontefice regnante alla Curia Romana Pezzo Grosso si è sentito sensibilizzato, e ci ha scritto. E in effetti, come abbiamo già notato ieri, non ci ricordiamo di un papa che rivolga oscure minacce a chi rifiuta di lasciarsi rieducare; né che faccia ricorso a strumenti classici di invettiva per giustificare l’inefficienza propria, o delle persone che ha scelto. Papa Bergoglio ha parlato di traditori; e avrebbe ben potuto citare una quinta colonna, i nemici del popolo, i controrivoluzionari, i sabotatori delle riforme, per non parlare del pugnale alla schiena o il complotto giudaico-massonico. Forse non è tutta colpa sua: come in ogni regime autocratico e leggermente ossessivo che si rispetti, intorno al Piccolo Padre brulica una corte di sicofanti e corifanti impegnati a giustificare la loro esistenza i loro finanziamenti, e a indicare all’ira superiore nemici immaginari e a suscitare negli occhi e nella mente dell’inquieto monarca ombre e fumi di complotti…Ma leggiamo Pezzo Grosso:

“Caro Tosatti, leggendo ‘le minacce del Papa alla Curia’, anzitutto non mi sono meravigliato. Mi ha ricordato il marito frustrato che dopo l’ennesimo fallimento nel suo lavoro e dopo il rimprovero del suo capo torna a casa e, senza ragione, se la piglia con la moglie e i figli. Poi ho trovato materia effettiva per la necessità urgente di nuove sedute di psicoanalisi; infatti ogni accusa che muove ai membri della Curia sono le accuse che vengono mosse a lui stesso…Mi pare sia stato lei stesso Tosatti, a rilevare per primo la ‘lavata di capo’ che un importantissimo ( e ‘regale’) cardinale gli ha fatto poco tempo fa rimproverandolo di non fare ciò per cui era stato eletto…(dico bene?). Curioso no? Chissà come si chiama questa sindrome che lo porta ad accusare i suoi di essere: ‘traditori di fiducia’, ‘profittatori della maternità della chiesa’, accusandoli di ‘lasciarsi corrompere dalla ambizione e vanagloria’. Ma, questa è ancora meglio, accusandoli di dichiararsi ‘martiri della curia ostile che non capisce’… Scusi Tosatti, non è che ha tralasciato qualche seduta psicoanalitica?”.

