FINE VITA. VATICANO E CEI, IMPROVVISAMENTE, SEMBRANO SVEGLIARSI. ALMENO IN PARTE. ARIDATECE RUINI…

Marco Tosatti

E improvvisamente anche il Vaticano e qualcuno nella Cei (Uffici Affari Anche Religiosi, UAAR del Partito di Governo) hanno scoperto che la legge sul fine vita pone un problema di obiezione di coscienza. Non solo per le istituzioni Cattoliche, ma anche per i medici, se il giuramento di Ippocrate ha un qualche significato e valore. C’è da chiedersi però che cosa sarebbe successo se non avessero parlato il responsabile del Cottolengo e, dopo mons. Crepaldi, alcuni vescovi coraggiosi. Che hanno evidentemente evitato la “castratio in sacris” spesso praticata al momento dell’ordinazione episcopale. Oltre, naturalmente, i soliti scassapalle dei movimenti per vita e famiglia, gli ossessionati dai valori non negoziabili, così invisi al pontefice regnante e allo specialista di volti i espressivi che recitano il rosario, mons. Galantino.

Di cui si evidenzia il silenzio. Mi pongo una piccola questione. Perché la Cei non ha espresso PRIMA dell’approvazione definitiva della legge quella che appariva un’esigenza quasi banale, per dei cattolici, su un tema così delicato e sensibile? E dal momento che questa legge pericolosa e ambigua fa seguito ad altre due leggi antropologicamente devastanti, quali il divorzio breve e le unioni civili, non si pone un problema di competenza, efficacia e autorevolezza del vertice della Conferenza Episcopale, e in particolare del suo segretario generale? È purtroppo molto chiaro che questo povero Paese è molto giù nella classifica delle priorità del sovrano vaticano, più impegnato a creare nuove cariche finanziarie all’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (Apsa) per strani vescovi argentini suoi protetti paracadutati a Roma, e che le amicizie che hanno determinato scelte tanto improvvide esercitano ancora la loro influenza. Ma incassare tre goal come questi e accorgersene a giochi ormai fatti e conclusi dovrebbe essere troppo persino in un Vaticano che per certi versi ricorda alcuni dei più cupi periodi dei secoli passati. Aridatece Ruini.

E riportiamo una dichiarazione di Massimo Gandolfini, del comitato organizzatore del Family Day, una delle personalità laiche Cattoliche più impegnate nella difesa della vita:

“Il ministro della Salute Lorenzin ha riconosciuto l’esistenza del problema dell’applicazione della legge sulle Dat agli ospedali cattolici. Anche il titolare della Salute ha ammesso che la legge appena approvata è priva di una norma che disciplini l’obiezione di coscienza, o che esenti dalle disposizioni mortifere del paziente gli istituti sanitari cattolici. Per questo motivo il Ministro ha annunciato l’intenzione di incontrare i rappresentanti di tali istituti al fine di individuare un equilibrio fra le norme appena approvate e la tutela delle intime posizioni di coscienza dei medici e del personale sanitario”, così il leader del family day e neurochirurgo Massimo Gandolfini.

“Alla luce di questo grave vulnus normativo, volutamente ignorato in fase di approvazione della legge, ribadiamo il nostro appello al presidente Mattarella a rinviare al Parlamento con proprio messaggio il disegno di legge Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Nella convinzione che tali norme confliggono con più disposizioni della Costituzione italiana”, conclude Gandolfini.