PEZZO GROSSO SU UN BEATO PIEMONTESE TROMBATO NEL 1852 DAL POTENTE DI TURNO. INDOVINATE PERCHE’…COINCIDENZE CHE SI RIPETONO.

Devo fare ammenda, perché Pezzo Grosso ieri mi ha scritto una riflessione interessante su un beato piemontese, e sui tempi d’oggi. Ma ieri pomeriggio e ieri sera, come ben sapete, ero impegnato a fare il cronista-paparazzo alla Bocca della Verità; e mi sembrava sprecare un Pezzo Grosso postandolo nella notte di sabato. Eccolo qui, e badate che la data è quella di ieri:

“Caro Tosatti, vorrei condividere con i suoi lettori la storia di un sant’uomo , un santo del giorno di oggi , sabato 30 settembre : il beato Federico Albert . Vorrei chiedere ai lettori di riflettere sulla attualità della vicenda del beato, e la curiosa coincidenza con gli avvenimenti riferiti alla ‘correzione filiale’ al Papa (successiva ai Dubia) riferiti ad Amoris Laetitia. La sua storia ci ricorda che chi si permette di ‘correggere’ in pubblico chi detiene il potere deve sapere che la sua testa è destinata a cadere. Il beato Federico Albert era torinese (1820-1876) cappellano della Cappella Reale. (Regnante Carlo Alberto fino al ’49 e poi dal 1861 Vittorio Emanuele II). Nel 1852 durante un’omelia in un quaresimale il beato Albert commentò la correzione di Giovanni Battista all’adulterio di Re Erode con Erodiade, e la fine del Battista.

La Corte non apprezzò questa omelia e lo licenziò; gli fu tolta la carica di cappellano della Cappella Reale. Coincidenza che al card.Burke (anche se proprio oggi il Pontefice lo ha nominato giudice di quel Tribunale di cui era Prefetto…) ed al card. Muller non deve sembrare molto inverosimile. Ma sono i tempi in cui avviene la giubilazione del beato che mi intrigano di più: anno domini 1852. Il ‘quarantotto’ era stato 4 anni prima ed in questo stesso periodo del licenziamento del beato Camillo Benso conte di Cavour stava studiando le alleanze con Napoleone III, in previsione del 1861. Null’altro che coincidenze storiche naturalmente, con quello che sta succedendo nei nostri tempi e per le medesime ragioni che interessarono il beato Federico Albert. Oggi giubilati sono i Cardinali dei Dubia , grazie ad Amoris Laetitia, mentre nei tempi di oggi sembra si stiano studiando alleanze con luterani, globalisti, ambientalisti, radicali. I dissidenti si giubilano quando non si vuole sembrare troppo cattolici, mentre si stanno progettando alleanze con i non cattolici. Solo coincidenze, ovviamente”.

Alla lista di Pezzo Grosso oggi possiamo aggiungere anche la “new entry” di Avvenire: il direttore dell’Unità, nonché Presidente onorario dell’UAAR (Atei e Agnostici). E non stiamo scherzando, è proprio vero. Tutte le domeniche il giornale dei vescovi avrà in prima pagina una sua vignetta. Speriamo almeno che siano anticlericali.

