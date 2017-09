LA LEGGENDA DI GIORGIO MARIO. IL RITROVAMENTO DI UN INEDITA BALLATA ANTICLERICALE IN STILE CARDUCCIANO.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, una delle cose che più mi rendono lieve la fatica diuturna di curare questo blog e i suoi non sempre tranquilli abitanti è il fatto che di tanto in tanto qualcuno di essi ci rende partecipi di creazioni e scoperte. È accaduto proprio ieri di ricevere una mail da un professore straniero, Justin Case, ordinario di lingua e letteratura Klingon presso la P.L.U.G. (Pontifical Liberal University of Georgia).

Che cosa abbia trovato l’accademico lo vedete qui sotto: e credo che si tratti di un reperimento davvero interessante, che da buon professore qual’è Justin Case ha voluto dotare di un minimo di apparato critico alla fine. Buona lettura!

“Un manoscritto fortunosamente ritrovato in una pila di vecchi numeri della Civiltà Cattolica, destinati al riciclo come carta igienica ecologica, ci dona un inedito che potrebbe essere della mano di Giosuè Carducci, o, più probabilmente, di qualcuno che conosceva bene il poema La leggenda di Teodorico. Tale ipotesi, tuttavia, pone un problema cronologico non da poco, dato che la composizione carducciana fu pubblicata nel 1885, mentre dai riferimenti contenuti nel testo qui sotto proposto, si evince che esso sia stato compilato in un arco temporale compreso tra il 1854 e il 1870. Pertanto, è ipotizzabile che il Carducci tirasse giù un abbozzo della sua celebre ballata in età giovanile e che qualcuno abbia preso gusto nel parodiarla. Che lo scritto non sia di mano del poeta toscano è ulteriormente comprovato dall’uso di termini tipicamente romaneschi (ad esempio piacione e monnezza) che il Carducci quasi sicuramente non conosceva avanti il suo primo viaggio a Roma nel 1874 , e, comunque, non si sarebbe mai sognato di usare.

Il testo è fortemente anticlericale, in quanto paragona, usando metafore e traslati, la Curia romana al basso mondo delle prostitute e dei loro protettori, il leader dei quali celato sotto il misterioso nome di Giorgio Mario. Non è dato sapere se si tratti di un individuo realmente esistito, oppure di un personaggio inventato, magari fondendo insieme più membri della malavita locale. Tuttavia, l’autore non parrebbe un massone o un nemico della religione: il riferimento negativo ai laicisti e quello positivo alla Santa Eucarestia lo collocherebbero invece nell’ambito di quei cattolici che già all’epoca vedevano con allarme le infiltrazioni moderniste nella Chiesa Cattolica. Di conseguenza, sarebbe fuorviante identificare “Giorgio Mario” con Pio IX, e non, invece con un suo scimmiesco emulo, magari un alto papavero della Curia intento a lavorare attivamente per la distruzione della Chiesa.

Il manoscritto è risultato di difficile lettura ed interpretazione: la calligrafia a zampa di gallina all’inizio facendomi credere che si trattasse di un testo in arabo; inoltre, le numerose cancellature e riscritture hanno prodotto un ginepraio lessicale degno del roveto della Bella Addormentata disneyana. Manca pure il titolo originale, da me integrato con uno in stile carducciano: La leggenda di Giorgio Mario”.

Sulla Domus Santa Marta

batte il sol pomeridiale

e ognuno se n’ diparta

pe’l riposo postprandiale.

Contemplando il cupolone

che sovrasta la città

Giorgio Mario, il piacione,

sonnecchiando se ne sta.

Pensa già a tutti i danni

che può far nella giornata.

come quando con inganni

demolì l’Immacolata.

Con Letizia e coll’Amore

confusione andò creando;

dei suoi critici il timore

per la verità, ignorando.

Vede preti assai ossequiosi

come i vescovi satolli;

proni, e sì cerimoniosi

con i loro torti colli.

“Io non voglio adulatori

e detesto chi mi esalta!”

Tanto ormai per gl’obbiettori

c’è l’esilio in quel di Malta.

L’irruzione di un prelato

gl’interruppe il pisolino

“Santità” Gridò affannato

“è qui giunta la Bonino

che con lei vuol conferire

sulla sua futura agenda”.

Sbadigliando andò a vedere

di discuter la faccenda.

“Cara Emma, sto partendo

per andar dagli svedesi;

al ritorno, allora intendo

di risolvere i sospesi

emanando un bel decreto

per il clero da accettare:

se s’uccide un bimbo o un feto,

chi son io per giudicare?”.

Lo seguiva nel viaggio,

dei laicisti il fiero sguardo,

dando a lui un gran coraggio

(che è quello del codardo).

Già pregusta d’annunciare

gl’ecclesiastici sponsali;

per chi vuol divorziare

sacramenti e baccanali.

Per distrugger la familia

basti un colpo della spugna.

Tanto poi il mondo umilia,

il fedele che mugugna.

Un buon chierico anziano

mescolato tra’ prelati,

nell’orecchio disse piano

quando quasi decollati:

“Giorgio Mario d’Argentina

cosa vai a fare in Svezia?

Non è buona medicina

a Lutero far la grazia”.

“O gentile e buon sovrano

non dar retta a chicchessia

che ti dice: non è vano

dare corso all’eresia”.

“Siete tutti assai antiquati

senza alcuna carità.

Il patron dei riformati

Certo a me ascolto da”.

Altre cure giù da basso

ha fratel Martin Lutero,

per l’eternità nel chiasso

dello ctonico impero

sopraffatto dal cordoglio

per ‘na sorte così ria

aspettando che il bergoglio

venga a fargli compagnia.

S’alza in cielo l’apparecchio

con su Giorgio e i gazzettieri;

tutti tendono l’orecchio

per captare i suoi pensieri.

Tra le chiacchiere e il brusio,

Giorgio va di palo in frasca;

nessun ode il tintinnio

di un chiodo che giù casca.

Poi un altro ed un terzo

suono quasi similare;

troppo presi dallo scherzo

pontificio per notare

Gesù Cristo dalla croce,

mani e gambe liberate,

che a Giorgio, assai veloce,

dà un fracco di legnate.

Pe’l dolore del groppone

al portal di sicurezza

corre, aprendolo il piacione:

va di sotto sua monnezza.

Ma dal circolo polare

cosa spunta all’orizzonte?

Non l’aurora boreale.

Di salvezza vera fonte

danno per l’impenitente,

relativa, gente ria:

la visione risplendente

della Santa Eucarestia.

[1] Non è chiaro a quale Domus in particolare si riferisca l’autore. Dal contesto sembrerebbe una casa di tolleranza..

[2] Cupolone è il termine usato a Roma per indicare la basilica di San Pietro, uno degli indizi che collocherebbe l’evento nella Città Eterna.

[3] Piacione, espressione dialettale romanesca, per uno che si comporta in modo tale da essere accettato da tutti. In certe parti di Roma ha pure il significato di ruffiano e di magnaccia.

[4] Passaggio piuttosto criptico. Si può presumere che il termine Immacolata si riferisca ad una persona che rifiutando di prostituirsi sia finita nel mirino di Giorgio Mario.

[5] Dal contesto parrebbe che Letizia e Amore fossero due donne di vita, benché lo si possa interpretare come “l’amore [inteso come aggettivo] di Letizia”. Il timore a cui si riferisce il testo è, chiaramente, quello di Dio.

[6] L’isola di Malta era passata sotto dominio inglese ai primi del secolo XIX, in seguito all’espulsione dell’Ordine Gerosolimitano da parte dei francesi nel 1798. L’esilio volontario a Malta era, all’epoca, un modo dei criminali per sfuggire ad eventuali sanzioni dei capibanda, che spesso si avvalevano di killer tedeschi per i loro omicidi.

[7] Santità è ironico, visto che nessun papa – neanche uno come Alessandro VI – si sarebbe mai potuto comportare come il fantomatico Giorgio Mario. Questo è confermato più sotto dal suo colloquio con l’altrettanto misteriosa Emma, evidentemente una mammana procace (come indicato dal soprannome la Bonino) alla quale, con apparente misericordia, comunica il proprio disinteresse per l’aborto e l’infanticidio (chi son io per giudicare?). Non trova sostegno l’ipotesi che la Emma in questione sia l’agitatrice mazziniana Emma Ayala.

[8] Svedesi. Eufemismo per persone dai costumi lascivi. Giorgio Mario, in altre parole, si starebbe recando in un puttanaio.

[9] Sacramenti, cioè bestemmie.

[10] Familia, intesa come banda rivale. Colpo della spugna: eliminazione fisica generale. Mondo: intendesi quello criminale, pronto ad ostracizzare gli sconfitti.

[11] Decollati: nel senso di perdere la testa; andare nei pazzi; essere fuori come un terrazzo fiorito. Oppure, che fossero sulla lista d’attesa del celebre boia Mastro Titta.

[12] Giorgio Mario d’Argentina. Ancora una volta un riferimento romano, stavolta riguardo all’area detta della Torre Argentina, evidentemente all’epoca covo di criminali.

[13] Per medicina s’intende qui la salute dell’anima. Martin Lutero è un eufemismo sessuale, confermato dalle frasi giù da basso e ctonico impero. Parimenti, eresia va interpretata come meretricio clericale a danno della verità rivelata.

[14] Patron. La lettura della parola è incerta e potrebbe anche essere padron.

[15] Bergoglio. Cognome tipico piemontese (si pensi, ad esempio, Badoglio), che indicherebbe un sabaudo, forse in tono di spregio. Tuttavia, l’uso dell’articolo, porterebbe a pensare che si tratti di un nomignolo, più che di una persona: in tedesco Berg significa “montagna”; pertanto, il bergoglio è da intendersi come montanaro ignorante.

[16] Apparecchio. Termine usato dal Carducci anche ne La leggenda di Teodorico. S’intende qui qualcosa di pronto che aiuti nel viaggio – definito poeticamente cielo.

[17] Pontificio. Di nuovo il sarcastico abbinamento del papa con un membro del basso mondo.

[18] Monnezza. Pattume a Roma; anche qualcosa o qualcuno da disprezzare.

Se siete arrivati a questo punto potete sapere che, ovviamente, è uno sforzo satirico. Non mio, e di cui ringrazio l’Autore.

