IL PREGIUDIZIO ANTICATTOLICO, BEN ACCETTATO. LO VEDREMO ALLA PROVA NEI PROSSIMI GIORNI, CON IL BUS DELLA LIBERTÀ…

Oggi vorrei dedicare qualche riga a un commento che mi è capitato di leggere qualche giorno fa, di Richard Doerflinger, e che ho trovato su un sito che si chiama “Catholic Philly”. Si riferisce a un evento americano, ma credo che ci riguardi da vicino, specialmente in un momento in cui le accuse e gli attacchi contro i cattolici che cercano di essere fedeli a quella che fino a quattro anni fa sembrava essere il cattolicesimo ufficiale – il Catechismo, per intenderci – si moltiplicano. Ecco il commento, nella traduzione che ne ho fatto:

“L’anti-cattolicesimo è stato chiamato ‘l’ultimo pregiudizio accettabile’. Tragicamente, si è manifestato in pieno durante l’udienza della Commissione Giudiziaria del Senato per la conferma di Amy Coney Barrett, candidata a essere un giudice d’appello federale.

Barrett, un professore alla Notre Dame Law School, è un’esperta di diritto costituzionale che ha le qualifiche per essere giudice della Corte d’Appello e Suprema. È altamente qualificata. Cattolica in un’Università cattolica, ha aiutato gli studenti e gli altri capire come conciliare il fatto di essere un buon cristiano e un buon giudice di legge.

Questo non dovrebbe essere un problema. L’Articolo VI della Costituzione richiede ai giudici e ad altri funzionari pubblici di “sostenere questa Costituzione.” Esige anche che “nessuna prova religiosa sarà mai richiesta come una qualifica a qualsiasi ufficio o carica pubblica negli Stati Uniti”.

La professoressa Barrett chiaramente sottoscrive la prima di queste clausole. Come ha detto all’udienza del Senato: “Non è mai opportuno per un giudice imporre convinzioni personali del giudice, sia che esse derivano dalla fede o da qualunque altra cosa, sulla legge.” Ma alcuni democratici sul Comitato sembra che non abbiamo mai sentito parlare della seconda clausola.

La senatrice Dianne Feinstein, D-California, ha espresso la sua preoccupazione a Barrett, basandosi sui suoi passati discorsi: “il dogma vive ad alta voce dentro di te.” (Questa strana accusa ha creato un meraviglioso effetto, dal momento che la vendita di t-shirt con su scritto “il dogma vive ad alta voce dentro di me” è diventata popolarissima tra i cattolici). Feinstein rendeva implicito che i credenti che accettano gli insegnamenti morali della loro Chiesa sono antiamericani.

Poi è venuto il senatore Dick Durbin, D-Illinois, il cui voto di approvazione al cento per cento del NARAL pro-choice America fa di lui un cattolico che la senatrice Feinstein può accettare. Durbin ha attaccato Barrett per un articolo di una rassegna di legge del 1998; Barrett ne era co-autrice, come studente, con il professore di legge John Garvey (ora Presidente della Catholic University of America).

L’articolo discuteva il dilemma di qualcuno con obiezioni morali o religiose a qualcosa che gli viene chiesto di fare da giudice. Ad esempio, autorizzare un aborto per una ragazza minorenne o imporre una condanna a morte potrebbe presentare un conflitto di coscienza per un “cattolico ortodosso” (da cui, gli autori hanno spiegato, intendevano semplicemente qualcuno che crede alla dottrina cattolica sul punto in questione).

Tali conflitti si verificano raramente e per un giudice d’appello probabilmente mai. Questo giudice non ordina aborti o le esecuzioni, ma rivede azioni di tribunali di grado inferiore in base alla coerenza con le procedure legali richieste.

Ma se i conflitti sono inevitabili, hanno detto gli autori, il giudice non dovrebbe compromettere l’integrità della legge o la propria coscienza, ma astenersi dal caso, come qualcuno la cui “imparzialità potrebbe essere ragionevolmente messa in questione”. (Come dice l’art. 28 del Codice degli U.S.A.).

Durbin ha letto l’articolo per dire che un giudice può imporre le sue credenze sulla legge – l’aopposto di ciò che dice – e ha obbligato la candidata a uno scambuo su ciò che è “un cattolico ortodosso”. Ha anche detto che vede papa Francesco “come un cattolico decisamente buono”, senza essere coscienti del fatto che dichiarazioni del genere sono più compito del papa che sue.

Infine il senatore Al Franken, del Minnesota, ha accusato Barrett di fare comunella con gli “hate groups”, tipo il Ku Klux Klan, perché una volta ha parlato a un evento sponsorizzato dalla Alliance Defending Freedom, un istituto di difesa legale che ha vinto casi importanti in tema di libertà religiosa alla Corte Suprema. Franklin si basava sul Southern Poverty Law Center, che marchia come “hate groups” molte organizzazioni il cui unico crimine è quello di difendere opinioni tradizionali cristiane sull’aborto e sulle unioni omosessuali. In base a quelli standard, papa Francesco guida un “hate group”. Forse questi senatori volevano avvertire i cattolici che saranno svergognati dai poteri in vigore se cercano delle cariche pubbliche. Ma può darsi che riescano soltanto a far sì che sempre più cattolici si vergognino dei democratici”.

Già. Scriveva Vittorio Messori che erano tre, soprattutto, i bersagli: obesi, fumatori e cattolici. Le prime due categorie ormai sono accettate; sulla terza ci sono dei distinguo. Lo vedrete nei prossimi giorni, quando partirà il Bus della Libertà, con la rivoluzionaria scoperta che i bambini sono maschi, e le bambine femmine…

Quanto al vergognarsi, io una listarella pronta ce l’avrei…

