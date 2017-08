LA CASA DEI GIOVANI EROI. UN LIBRO DI ANTONIO SOCCI. LA BATTAGLIA DI CATERINA, DELLA SUA FAMIGLIA E DEI SUOI AMICI.

Marco Tosatti

Oggi chi scrive vorrebbe parlarvi brevemente di un libro che ha letto tutto d’un fiato: La casa dei giovani eroi, di Antonio Socci, edito da Rizzoli. Giustamente il sottotitolo è “Storia di Caterina e altri guerrieri”. Che sono quelli, come lei, che lottano. Contro un corpo che li ha imprigionati. Caterina è la figlia di Antonio e Alessandra. “Contro tutte le previsioni il suo cuore riprese a battere, dopo un interminabile arresto cardiaco. Contro tutte le previsioni Caterina uscì dal coma e contro tutte le previsioni è tornata perfettamente cosciente: è se stessa. Ma poi c’è il bicchiere mezzo vuoto: la totale immobilità, l’impossibilità di fare il minimo movimento, perfino il semplice atto di sollevare una mano. I dolori acuti (almeno per alcuni anni). La cecità. E senza più la parola (eccetto ‘sì’, ‘no’ e ‘mamma’.”

Sette anni e mezzo è accaduta, improvvisa, “l’aritmia fatale” che ha colpito Caterina. Socci ci racconta in questo libro della battaglia quotidiana che grazie a una terapia particolare creata da un americano, Glenn Doman, tutta la famiglia e gli amici stano conducendo. In casa, dice “intorno a Caterina c’è sempre un’atmosfera piena di cordialità, allegria, entusiasmo che alimenta il lavoro continuo a cui sottoponiamo la nostra splendida, dolce, forte e pazientissima ‘guerriera’. Lei poi ha il sorriso sempre pronto”.

Credo che sia un libro da leggere. Glenn Doman, l’americano che ha inventato un sistema e scritto libri su come scoprire e far brillare i tesori nascosti nel cervello umano, anche in quelli feriti, sosteneva che l’unica istituzione che attraverso i millenni non è passata è la famiglia. “Sapete perché è invincibile? Be’, perché nella famiglia si applica quella cosa che a noi soldati americani insegnavano durante il corso che precedette lo sbarco sulle coste europee”. Doman era uno dei Gmen che sbarcarono in Normandia, nel D-Day. La regola era “Non si abbandonano mai i nostri feriti”. Non pensate che sia un libro triste, o lamentoso: Tutt’altro. È un libro pieno di speranza e di forza; e per questo chi scrive ve lo consiglia. Buona domenica.

